Bürokratie in Warhammer 40.000 ist noch schlimmer als in Deutschland, braucht ganze 9 Planeten für Papierkram

In der Welt von Warhammer 40.000 arbeiten alleine im Palast der Menschheit 10 Milliarden Beamte, die die Bürokratie des Imperiums verwalten. Aber der Papierkram reicht bis in ein System, das jetzt langsam voll wird.

Das Adeptus Administratum verwaltet alles, was im Imperium geschieht. Dazu gehören das Berechnen von Steuern, Bevölkerungen zählen, Archive führen, Ressourcen planen, Truppentransporte organisieren, Daten sammeln und Befehle weiterleiten.

Für das gigantische Imperium der Menschheit fällt dementsprechend ein riesiger Berg an Bürokratie an, der bearbeitet werden muss. Natürlich wird alles ordentlich auf Pergament festgehalten, was mittlerweile solche Ausmaße angenommen hat, dass dieses Pergament zu dem siebtgrößten Importartikel des Imperiums geworden ist.

Solche Berge an Pergament müssen natürlich gelagert werden. Was bei uns in Deutschland die bewährten Aktenschränke und Ordner sind, sind im Universum von Warhammer 40.000 einfach Planeten.

Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig Autoplay

9 Planeten für Papierkram und es reicht immer noch nicht

Während die Mengen an Papier zum Problem der Menschheit wurden, nutzte das Administratum das Prol-System als Aktenschrank. Dort sind 10 kleinere Planeten, die als unbewohnbar und wirtschaftlich wertlos gelten, aber ein hervorragendes Archiv darstellen.

Der 10. Himmelskörper des Systems, Prol X, wurde zu Beginn der Lagerung aus bisher nicht bekannten Gründen verboten. Allerdings geht dem Administratum langsam der Platz aus und es haben sich zwei Fraktionen auf Prol IX, dem Sitz der erblichen Adeptenklasse des Sektors, gebildet.

Die Centuristen möchten auf den verbotenen 10. Planeten von Prol umsiedeln, um mehr Platz für den Papierkram zu schaffen.

Die Pyrotiker hingegen wollen die uralten Aufzeichnungen auf Prol I vernichten und neue Tempel erschaffen.

In jüngster Zeit ist der Streit um die Lagerung des Papierkrams gewalttätig geworden und vereinzelte Morde sowie Sabotageversuche sind alltäglich geworden. Auch die dienenden Klassen unter dem Administratum werden langsam aufsässig und Kultgruppen beginnen, die Misswirtschaft und Unsicherheit auszunutzen.

Für die Inquisition des Imperiums gilt das Prol-System und besonders der Konflikt auf Prol IX als ein Pulverfass, welches nur darauf wartet, zu explodieren.

Die Inquisiton gilt als eine der gefährlichsten und brutalsten Organisationen im Imperium der Menschheit.

Ein kleiner Schreibfehler führte in Warhammer 40.000 zum Bürgerkrieg

Bei so vielen Mitarbeitern und Planeten, die mit der Bürokratie zusammenhängen, sind Fehler natürlich nicht weit weg. Auf dem Planeten Acreage herrschte ein Hochkönig als planetarer Gouverneur und verstarb eines Tages. Er hinterließ als Nachfolger die Zwillings­töchter Rohzena und Rhozeia.

Vor seinem Tod legte er keine feste Nachfolgerin fest, also wandten sich die Geschwister an den Imperator, um zu klären, wer die rechtmäßige Herrscherin werden soll. Das Administratum antwortete den beiden und erklärte am Ende des Textes Rhoze zur Erbin von Acreage.

Ein Schreibfehler ließ die letzten Zeichen des Namens weg, und somit wusste niemand, wer jetzt den Thron besteigen wird. Auf weitere Nachfrage der Zwillinge für eine Klarstellung wurde nicht geantwortet, denn der Schreiber verheimlichte seinen Fehler, um einer Zurechtweisung zu entgehen.

Die Kontrahentinnen fingen an, niedere Adelige auf ihre Seite zu holen, die bereit waren, ihrer gewählten Königin die rechtmäßige Herrschaft zu sichern. Während des mindestens 5-jährigen Konflikts wechselten viele der verräterischen Adeligen die Seite, manchmal sogar mehrmals am Tag oder mitten in der Schlacht.

Das führte zu keinem richtigen Sieger, allerdings wollten beide Seiten einander im Dienst am Imperium übertreffen und hofften auf externe Unterstützung, indem sie den imperialen Zehnt selbst erhöhten. Dabei handelt es sich um Pflichtabgaben der imperialischen Welten an das Imperium.

Daraus folgte, dass die zuständige Abteilung des Administratums schließlich ihren Fehler zugab, allerdings mit der Behauptung, dass das in Wirklichkeit ein ausgeklügelter Plan gewesen sei, um den imperialen Zehnt zu erhöhen.

Immerhin müssen wir uns in Deutschland nur mit Steuern oder Ähnlichem herumschlagen und voraussichtlich nicht fürchten, dass ein Schreibfehler zum Bürgerkrieg eskaliert. Da das Administratum die Ausgaben des Imperiums verwaltet und mit denen eher nicht zu spaßen ist, haben wir euch 10 Sparangebote von Amazon rausgesucht, die euch beim Tabletop-Hobby rundum Warhammer helfen könnten: Warhammer 40.000: 10 Spar-Angebote auf Amazon, die sogar das Adeptus Administratum gutheißen würde