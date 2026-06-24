Warhammer 40.000: 10 Spar-Angebote auf Amazon, die sogar das Adeptus Administatum gutheißen würde

Warhammer 40.000 ist ohnehin schon ein teures Hobby. Bei den aktuellen Deals des Amazon Prime Day gibt es aber zum Glück etliche Angebote zum Sparen. MeinMMO stellt euch die nützlichsten vor.

Was sind das für Angebote? Unsere Tabletop-Experten haben Farben, Pinsel und Zubehör auf Amazon herausgesucht, die ihr für den Modellbau benötigt. Mit dem Vorgestellten könnt ihr problemlos beginnen, eure eigene Combat Patrol oder Armee in Warhammer zu bauen.

Ziel ist es, euch die wichtigsten „Essentials“ zu bieten, um Geld zu sparen, schließlich kosten die Warhammer-Minis an sich schon einiges an Kohle. Weitere Spar-Tipps findet ihr hier:

Die Produkte eignen sich dabei nicht nur für Anfänger, sondern für jeden Modellbau-Enthusiasten, da ihr viele von ihnen ständig oder auf Vorrat und als Ersatz benötigt.

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Sämtliche Angebote finden entweder bei uns schon Einsatz oder wurden uns von bekannten und befreundeten Modellbauern empfohlen. Beachtet, dass nicht alle der Angebote exklusiv nur zum Prime Day heruntergesetzt sind oder sogar im Moment überhaupt keine Rabatte bieten.

In diesem Fall lohnt sich beobachten, um zu sehen, wann es die Produkte günstiger gibt. Ihr könnt unsere Tipps natürlich auch nutzen, um selbst nach günstigeren Alternativen zu suchen.

Die „Basics“ – Farben, Pinsel und Tools, die jeder Modellbauer braucht

Im aktuellen „Prime Day“-Sale gibt es etliche Angebote für grundlegende Dinge, die ihr zum Modellbau benötigt, etwa Seitenschneider, Entgrater, Farben und Pinsel.

Insbesondere bei Farben kommt ihr schnell in den Bereich, in dem ihr mehrere Hundert Euro für ein Set blecht. Das von uns empfohlene Set von Army Painter beinhaltet alle notwendigen Grundfarben, einige Washes und Effekt-Farben für Details sowie Pinsel und eine kleine Lager-Möglichkeit. Eine beliebte Alternative wären Farben von Vallejo.

Primer sind enorm wichtig, damit Farbe ordentlich auf den Miniaturen haftet und am Ende nicht seltsam aussieht. Schwarze Primer sind in der Regel die beste Wahl. Plant ihr ein helles Farbschema, könnt ihr auch den weißen nutzen. Wie die Ergebnisse am Ende aussehen, könnt ihr hier sehen:

Da die Pinsel in diesen Sets nicht immer die besten sind, haben wir zusätzlich noch eine kleine Pinsel-Auswahl von Himmlfel hinzugefügt – speziell wegen der verschiedenen Größen an Drybrush-Pinseln. Wollt ihr etwas mehr ausgeben, eignen sich Pinsel von Da Vinci am besten. Geheimtipp für Augen von MeinMMO-Leser Horteo: Fineliner.

Pinsel-Seife ist übrigens zwar eher ein „nice to have“, aber für die meisten von uns mittlerweile so unverzichtbar, dass wir es hier als Grundlage aufführen. Mit dieser wascht ihr die Farben nach der Nutzung aus einem Pinsel und erhöht dessen Lebensdauer ungemein – was auch für bessere Strichführung beim Malen sorgt.

Beim Werkzeug scheiden sich die Geister. Persönlich bevorzuge ich die offiziellen Tools von Games Workshop bzw. ehemals Citadel. Die hier vorgestellten Werkzeuge haben jedoch eine nahezu identische Form und auf die kommt es an: eine dünne Spitze beim Seitenschneider und eine harte Kante beim Entgrater.

Ihr benötigt ebenfalls noch Kleber, allerdings gibt es zu diesem aktuell keine Angebote. Zu empfehlen sind die offiziellen Varianten von Revell oder besser noch Warhammer selbst.

Unsere Empfehlungen für mehr Luxus beim Malen

Möchtet ihr euch etwas tiefer ins Hobby einarbeiten und noch einen Schritt weitergehen, gibt es ein paar nützliche Gadgets und Tools fürs Malen:

Eine Nasspalette hilft, die richtige Farb-Konsistenz zu erreichen.

Eure Farben könnt ihr mit einem Regal besser sortieren und aufbewahren, sodass ihr nicht immer suchen müsst.

Transportkoffer sind nicht nur praktisch, um Figuren zum nächsten Spiel zu transportieren, sondern auch zur Lagerung der Minis, wenn ihr sie nicht in einer Vitrine ausstellen könnt oder wollt.

Die hier vorgestellten Produkte sind kein „Muss“ für Modellbau und Warhammer, aber helfen euch deutlich, sogar dann, wenn ihr noch am Anfang steht. Viele der Werkzeuge und Zubehöre müsst ihr euch sogar nur einmal anschaffen, wenn ihr sie pfleglich behandelt.

Habt ihr noch weitere Tipps für wichtige oder nützliche Dinge, die beim Bauen und Bemalen von Miniaturen helfen? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

Warhammer 40.000 hat am 20. Juni 2026 seine 11. Edition erhalten und mit dieser eine neue Starter-Box für stolze 240 Euro. Wenn ihr hier sparen möchtet, lohnt sich immer ein Blick bei Online-Händlern wie Taschengelddieb, die oft deutlich unterm offiziellen Preis liegen. Wollt ihr dafür sorgen, dass ihr die Figuren nicht verhunzt, haben wir hier einige Tipps: Warhammer 40.000 startet in die 11. Edition – hier sind meine Tipps, mit denen Minis aus der Armageddon-Box besser aussehen