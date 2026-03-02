Hier sind 4 mächtige Charaktere aus Dungeons & Dragons, die ihr euch niemals zum Feind machen solltet

Das Franchise von Dungeons & Dragons wird nicht nur durch seine Settings geprägt, sondern auch von wichtigen Charakteren, an denen man als Spieler kaum vorbeikommt. Wir stellen euch 4 vor, die besonders viel Einfluss haben.

Der Artikel erschien bereits im Juni 2025 auf MeinMMO. Wir haben ihn aktualisiert und erneut hochgezogen.

Wie wurden die Charaktere für die Liste ausgewählt? Dungeons & Dragons lebt nicht nur von dem, was Spieler und Spielleiter daraus machen, sondern auch von verschiedensten NPCs, die sich in diversen Kampagnenbüchern, Modulen, Büchern, Comics, Videospielen und Filmen wiederfinden.

Für diese Liste haben wir euch 4 von ihnen herausgesucht, die nicht nur besonders häufig vorkommen, sondern auch großen Einfluss auf Dungeons & Dragons haben. Etwa indem sie sich als Schöpfer mächtiger Zauber oder Gegenstände verewigen konnten oder häufig wichtige Anlaufpunkte für die Spieler sind, da sie sich in vielen Teilen verschiedener Abenteuer wiederfinden.

Die folgenden Persönlichkeiten sollten deshalb auf keinen Fall an euch vorbeigehen, wenn ihr euch in die Welten von Dungeons & Dragons stürzt.

Inhalt Mordenkainen Tasha Volo Elminster

Mordenkainen

Mordenkainen ist einer der mächtigsten Erzmagier des Multiversums und beherrscht die arkanen Mächte wie bisher niemand sonst. Viele seiner ikonischen und legendären Zaubersprüche finden Nutzen bei begabten Magiewirkern wie beispielsweise „Mordenkainens Prächtiges Anwesen“ (engl. „Mordenkainen’s Magnificent Mansion“), „Mordenkainens Treuer Hund“ (engl. „Mordenkainen’s Faithful Hound“) oder „Mordenkainens Klinge“ (engl. „Mordenkainen’s Sword“).

Daneben finden sich auch zahlreiche Ergänzungsregelwerke mit seinem Namen im Titel wie „Mordenkainens Foliant der Feinde“ (engl. Mordenkainen’s Fiendish Folio) oder „Mordenkainen präsentiert: Monster des Multiversums“.

Darüber hinaus zeichnet ihn nicht nur rohe magische Kraft aus, sondern auch seine tiefgreifende Kenntnis des Multiversums und seine strategische Fähigkeit, Ereignisse aus dem Hintergrund zu beeinflussen. Als Anführer des Zirkels der Acht, einer geheimen Gruppe von Magiern, die sich der Aufrechterhaltung des kosmischen Gleichgewichts widmen, verstärkt er seine Macht durch kollektiven Einfluss.

Mordenkainen verkörpert das Ideal des extrem mächtigen, aber moralisch komplexen und weitblickenden Magiers, der über die Schicksale von Reichen und Welten wacht und somit ein fester Bestandteil von D&D geworden ist.

Ein besonderer Fakt, der ihn ebenfalls im Franchise verankert: Er wurde von keinem Geringeren als Gary Gygax, einem der Mitschöpfer von D&D, als dessen eigener Spielercharakter ins Leben gerufen, was ihm von Beginn an einen besonderen Status verlieh. Ursprünglich aus der Kampagnenwelt Greyhawk stammend, ist er dafür bekannt, das gesamte Multiversum zu bereisen. Er zählt somit auch zu den sogenannten „Planeswalkern“, die die Welten von Dungeons & Dragons mit denen von Magic: The Gathering verbinden.