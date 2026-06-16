ARC Raiders: Sich kreuzende Wege – Alles zum neuen Projekt der Nomaden

Mit dem neuesten Update 1.33.0 zog auch ein neues Projekt in ARC Raiders ein. Was ihr zu „Sich kreuzende Wege“ wissen müsst und wie ihr es abschließt, erfahrt ihr hier.

Was ist Sich kreuzende Wege? Sich kreuzende Wege ist ein neues Projekt, bei dem ihr spezifische Materialien sammeln müsst – ähnlich wie bei dem Vogelalarm. Die ARC-Operationen breiten sich über den Rostgürtel aus und die Nomaden haben zugestimmt, ihr Wissen weiterzugeben. Dafür müsst ihr jedoch Vorräte sammeln, um den Nomaden einen sicheren Durchgang zu ermöglichen.

Was ihr für Sich kreuzende Wege konkret sammeln müsst und welche Belohnungen euch beim Abschluss erwarten, erfahrt ihr hier.

Das Projekt ist am 16. Juni 2026 im Rahmen des Updates 1.33.0 gestartet. Die ausführlichen Patch Notes findet ihr auf arcraiders.com. Neben dem neuen Spieler-Projekt kamen damit ein Event, Anpassungen an Map-Bedingungen und Bugfixes zu ARC Raiders.

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So schließt ihr das Projekt „Sich kreuzende Wege“ ab

Das Projekt ist in insgesamt sechs Stufen unterteilt. In vier Schritten müsst ihr unterschiedliche Materialien abliefern, wobei ihr für jede abgeschlossene Stufe belohnt werdet. Falls ihr bestimmte Items gezielt farmen wollt, könnt ihr diese über die Pin-Funktion verfolgen. Beachtet jedoch, dass abgegebene Materialien für das Projekt reserviert sind und nicht zurückgefordert werden können.

Je weiter ihr in dem Projekt voranschreitet, desto besser werden die Belohnungen, jedoch wird es auch schwieriger, die Ressourcen aufzutreiben.

Folgende Schritte müsst ihr durchlaufen, um das Projekt erfolgreich abzuschließen:

Sorge für einen sicheren Durchgang für die Nomaden (1/6)

Anforderung: Fügt ARC-Gegnern im Sumpf 1.200 Schaden zu

Belohnung: 3x Sprungmine: Impuls, 3x Laserfalle: Köder, 25x Raider-Token

“Sich kreuzende Wege”-Projekt Stufe 1 in ARC Raiders.

Sammle Vorräte (2/6)

Anforderung: 3x Zugmodell, 2x Vintage-Lenkrad, 2x Lufterfrischer, 6x ARC-Thermofütterung

Belohnung: 3x Laserfalle: Rauch, 3x Sprengmine, 25x Raider-Token

“Sich kreuzende Wege”-Projekt Stufe 2 in ARC Raiders.

Beschaffe Relikte (3/6)

Anforderung: 4x Sextant, 3x Äquatorial-Sonnenuhr, 5x Metallhalterung, 7x ARC-Hochleistungsstahl

Belohnung: 3x Laserfalle: Feuer, 3x Schockmine, Rascal II, 50x Raider-Token

“Sich kreuzende Wege”-Projekt Stufe 3 in ARC Raiders.

Lege Notvorräte an (4/6)

Anforderung: 3x Tellurium, 1x Elefantenobelisk, 6x Glühbirne, 9x ARC-Kühlmittel

Belohnung: 3x Überspannungsspule, 3x Laserfalle: Feuer, 3x Sprengmine, 50x Raider-Token

“Sich kreuzende Wege”-Projekt Stufe 4 in ARC Raiders.

Stelle das Kuriositätenkabinett fertig (5/6)

Anforderung: 6x Bunte Schuhe (selten), 3x Bunte Schuhe (episch), 2x Bunte Schuhe (legendär), 10x ARC-Kunstharz

Belohnung: Kampfmarke 3 (Flankierend), Fotoelektrischer Umgang, Bobcat II, 50x Raider-Token

“Sich kreuzende Wege”-Projekt Stufe 5 in ARC Raiders.

Setze Nomadentaktiken ein, um gegen ARC zu kämpfen (6/6)

Anforderung: ARC-Gegnern mit Minen oder Fallen Schaden hinzufügen (Laserfalle: Feuer, Sprungmine: Impuls, Schockmine, Sprengmine, Überspannungsspule)

Belohnung: Sextant (Rucksackanhänger), Rot-Schwarz Salzläufer (Outfit-Farbe), Bauplan: Überspannungsspule, 100x Raider-Token

“Sich kreuzende Wege”-Projekt Stufe 6 in ARC Raiders.

Wie lange läuft das Projekt? Neben der Stufenauswahl wird euch ein gelber Timer angezeigt, der bis zum Ende des Projekts abläuft. Insgesamt habt ihr bis zum 27. Juli 2026 Zeit, um alle Stufen abzuschließen. Da ihr aber Belohnungen für jede Stufe einzeln ergattert, lohnt es sich aber sicherlich auch, einfach so weit zu sammeln, wie ihr es schafft.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zum „Sich kreuzende Wege“-Projekt wissen müsst. Werdet ihr das Projekt mitnehmen und Materialien für die Nomaden sammeln? Schreibt uns gerne eure Meinung zum Update in die Kommentare. In einem vergangenen Patch musste ARC Raiders den Preis für ein wichtiges Feature senken, weil ihr zu geizig seid.