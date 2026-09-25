WoW Forever: Rollenspieler haben Angst, dass Streamer ihnen das Spiel kaputtmachen

Schon in der Beta von WoW Forever zeichnet sich ab, dass viele auf die Rollenspiel-Welt „fliehen“ werden. Doch die RP-Fans haben ein Anliegen.

Die Beta von WoW Forever ist in vollem Gange und viele reizen aus, was bereits jetzt mit dem niedrigen Level-Cap von 20 möglich ist. Vor allem große Streamer scharen dabei Hunderte oder Tausende ihrer Fans um sich und veranstalten große Raids auf Hauptstädte oder liefern sich gigantische Schlachten. Auf der einen Seite ist das spannend zu sehen, auf der anderen Seite nervt es alle, die „normal“ spielen wollen.

Die Lösung für viele: Sie fliehen einfach in die RP-Welt. Aber genau das ruft die echten Rollenspieler auf den Plan, die große Sorge haben, was das mit ihrer Welt anstellen wird.

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Streamer stören mit ihren Communitys das Classic-Gefühl

Was ist das Problem? Schon in der Beta zeichnet sich ab, dass besonders große Streamer mit ihren Communitys das Geschehen in WoW Forever deutlich prägen werden. In Scharen von vielen Hundert Charakteren ziehen sie durch die Welt und sorgen für eine Menge Chaos. Das kann cool und spannend sein – aber auch sehr nervig, wenn man dabei permanent mit eher „unangenehmen“ Communitys in Kontakt kommt.

Der Plan vieler Spielerinnen und Spieler: Sie entscheiden sich beim Release von WoW Forever nicht für die PvP- oder PvE-Einstellung, sondern wählen die RP-Option, um von den Streamern verschont zu bleiben.

Der Haken an der Sache: Die meisten dieser Spielerinnen und Spieler haben gar kein Interesse an RP und könnten so selbst zu der Art Störenfried werden, die sie selbst zu vermeiden versuchen.

In der RP-Einstellung gelten besondere Regeln.

Was ist die Bitte der Rollenspieler? Im Subreddit von WoW Forever fasst es der Spieler neveris sehr gut zusammen, was die RP-Community auf dem Herzen hat. Den Beitrag haben wir hier für euch übersetzt:

Ich freue mich wirklich auf viele von euch, die bald erleben werden, wie angenehm, ein RP-Server in WoW sein kann. Ich persönlich spiele auf [RP-Realms] seit ich mit WoW damals als Teenager angefangen habe und habe das nicht einen Moment lang bereut. Ich habe allerdings eine Bitte, für alle, die das hier lesen und die normalerweise auf einem PvP- oder PvE-Server spielen würden, aber jetzt RP als geringeres der beiden Übel wählen: Wenn ihr euch für die RP-Welt entscheidet, dann haltet euch auch an das, was das bedeutet. Niemand erwartet, dass ihr permanent in der Rolle seid und niemand erwartet, dass ihr permanent den RP-Walk anhabt. Rollenspieler sind auch Gamer und ich versichere euch, 90 % der Zeit findet man mich beim Bunnyhoppen durch die Spielwelt, während ich Quests abschließe oder Unsinn im Allgemein-Channel schreibe, wie jeder andere auch. Die größte Sache sind die Namen und das generelle Verhalten. Wenn ihr hierher kommt, wählt bitte nicht irgendeinen Meme-Namen und respektiert die Leute, die Rollenspiel betreiben. Fühlt euch eingeladen, einfach mal zuzuschauen, mit abzuhängen oder es einfach zu ignorieren und weiterzumachen, aber wenn ihr den Hang dazu habt, Fähigkeiten auf Leute zu spammen, die gerade ein In-Character-Gespräch führen oder du einen Gnom namens ‘Ligma Balls’ spielen willst, dann häng doch lieber mit den anderen Kakerlaken rum. Das ist alles, worum wir bitten. Wir sind nicht das Notfall-Regelwerk auf das man flieht, um Leuten aus problematischen Communitys zu entgehen. Wir sind eine eigene Community. Ihr könnt gerne herkommen und spielen, aber macht unser Erlebnis dafür nicht schlechter, okay?

Die Bitte ist also klar: Wer sich für die RP-Spielart entscheidet, soll sich auch an die besonderen Regeln halten, die dort gelten. Es ist die Heimat der Rollenspiel-Community.

Cortyn meint: Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man den Vibe eines RP-Servers genießen und so eine entspannte Spielumgebung haben will. Doch man muss ganz klar sagen: Diese Atmosphäre lebt davon, dass man sich daran beteiligt. Wenn die „Touristen“ auf einem RP-Realm die große Mehrheit der Spielerschaft stellen, dann geht diese Atmosphäre verloren. Wer also eine entspannte Heimat in WoW Forever haben möchte und darüber nachdenkt, selbst in der RP-Umgebung anzufangen, sollte sich darüber wirklich Gedanken machen, ob das denn die richtige Heimat für den eigenen Charakter ist.

Denn wie ich die RP-Community einschätze, wird besonders zu Beginn recht rigoros gegen Störenfriede vorgegangen. Da sollte sich dann niemand wundern, wenn er mit dem Namen „Kannste Knicken“ oder „Power Mage“ sehr häufig gemeldet wird oder das Spammen von Arkanen Explosionen auf dem Sturmwinder Marktplatz mit einer Reihe von Beschwerden und Meldungen einhergeht.

Falls ihr euch noch nicht damit beschäftigt hat, wie die Wahl des „Servers“ in WoW Forever ausfällt, kein Problem! Wir haben euch in diesem Artikel genau erklärt, was für Unterschiede es gibt und wie ihr auf genau die Art von Spielerinnen und Spielern trefft, denen ihr begegnen wollt.