Ein Western für 50 Millionen Dollar ist eine große Enttäuschung – Und 3 Filme sollen noch folgen

Western sind ein Filmgenre, das eigentlich schon in der Versenkung verschwunden ist. Durch Serien wie Yellowstone hat das Genre aber einen großen Aufschwung bekommen. Ein Western soll als 4-teilige Reihe in die Kinos kommen, doch die ersten Aussichten sind nicht rosig.

Um welchen Film geht es? Im Sommer erscheint der Film Horizon: An American Saga – Chapter 1 in den Kinos. Wie der Name schon verrät, ist der Film kein einzelner Film, sondern der Beginn einer 4-teiligen Filmreihe, die im Sommer 2025 enden soll.

Das Ungewöhnliche an der Reihe ist, dass der amerikanische Start von Chapter 1 im Juni ist, der von Chapter 2 schon kurz darauf im August. Chapter 3 und 4 sollen dann im Sommer 2025 voraussichtlich folgen. Laut movieweb.com wird Chapter 3 sogar schon gedreht.

So eine Planung birgt natürlich ein großes Risiko. Wenn der erste Film floppt, hat man schon Geld für die anderen Reihen ausgegeben. Auch die ersten Kritiken sind nicht sonderlich positiv.

Einen Trailer zu Filmreihe seht ihr hier:

Große Stars in der Genrerenaissance

Worum geht es in Horizon? Mit der Serie Yellowstone wurde gezeigt, dass das Western-Genre doch noch was kann. Der Neowestern konnte auch unzählige Zuschauer vor den Fernseher locken. Die Hauptrolle in der Serie spielt Kevin Costner. Mit Horizon erwartet uns jetzt auch ein klassicher Western mit Kevin Costner in der Hauptrolle.

Horizon scheint dabei ein klassischer Western zu werden. Die 4-teilige Reihe soll die Zeit des Bürgerkriegs zwischen 1861 und 1865 erzählen. Dabei ist die Expansion Amerikas ein wichtiger Teil der Geschichte. Mit Sienna Miller, Sam Worthington und Jena Malone sind neben Costner viele gute Schauspieler vertreten.

Doch was ist das Problem? Auf Rotten Tomatoes hat der erste Teil der Reihe einen mäßigen Kritiker-Score von 43 %. Viele Kritiker stören sich an der Langatmigkeit des 3-stündigen Films, der trotz der vielen Figuren nicht viel erzählt und eher wie die Einleitung der Reihe wirkt.

The Hollywood Reporter berichtet über die Prognosen der Kinokasse, die auch nicht besser aussehen. Die Prognosen für das erste Wochenende liegen dabei bei nur 12 Millionen Dollar. Bei einem Budget von über 50 Millionen ist das ein schlechtes Zeichen. Noch schlimmer wird es dann aber Chapter 2 treffen, der ja nur 2 Monate später startet.

Auch die Konkurrenz schläft nicht. A Quiet Play: Day One erscheint am selben Tag und im Juli erscheint der finanziell vielversprechende Deadpool and Wolverine. Schaut man sich Filme wie The Fall Guy oder Furiosa an, dann floppten dieses Jahr auch andere große Filme an den Kinokassen.

Das Frustrierende bei einem Flop wäre, dass der Film unabhängig finanziert worden ist. Costner selbst steckte viel in sein Herzensprojekt. Warner Brothers ist in dem Fall nur als Distributor tätig. In Deutschland erscheint Chapter 1 von Horizon erst am 22. August 2024. Bis dahin weiß man, wie der Film in den USA performt hat. Eine Western-Legende empfiehlt diesen Film: Clint Eastwood schwärmt vom besten Western, den er je gesehen hat – Aber kaum jemand kennt den Film