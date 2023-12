Ein Film, in dem Schwarzenegger einen Star aus Game of Thrones beschützt, war kein Flop – Obwohl das viele denken

Terminator: Genisys ist der fünfte Teil der Filmreihe mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Der SF-Film gilt als Flop, aber eigentlich hat er gut abgeliefert. Zumindest an den Kinokassen.

Der Sci-Fi-Film Terminator: Genisys wurde im Juli 2015 unter der Regie von Alan Taylor veröffentlicht. Trotz Besetzung der Rolle der Sarah Connor durch „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke neben Schwarzenegger konnte der Film das Publikum nicht überzeugen.

An den Kinokassen war er allerdings trotzdem ein Erfolg. Und dafür waren 2015 nicht die Einnahmen aus den US-Kinos verantwortlich.

Viertgrößter Start für einen US-Film in China

Wo war der Film ein finanzieller Erfolg? Obwohl Terminator: Genisys in den USA nicht viele Zuschauer in die Kinos locken konnte, verzeichnete der Film anscheinend im Ausland Erfolg. James Camerons Werk erzielte 2015 den viertgrößten Start für einen US-Film in China. Nach der Premiere spielte der Film an 25.000 Orten in China 27,4 Millionen Dollar ein. (Quelle: variety.com)

Terminator: Genisys spielte laut IMDb weltweit insgesamt 440.603.537 Dollar (ungefähr 400.023.951 Euro) ein. Dabei stammt jedoch nur ungefähr ein Fünftel des Ertrags, nämlich 89.760.956 Dollar, aus den USA und Kanada.

Deutscher Trailer von Terminator: Genisys mit Emilia Clarke als Sarah Connor:

Was wird an dem Film kritisiert? Auf Rotten Tomatoes verzeichnet Terminator: Genisys eine Zuschauerbewertung von nur 52 %, auf IMDb hat der Film ein Ranking von 6,3/10 bei insgesamt um 289.000 Bewertungen. Kritisiert wird unter anderem, Terminator: Genisys trete „auf den staubigen Skeletten der Vorväter herum, die es zu diesem Zweck abgeschlachtet hat.“ (Quelle: Rotten Tomatoes)

Zudem habe die Terminator-Reihe „vergessen, was Terminator und Terminator 2 so großartig gemacht hat.“ Terminator: Genisys sei außerdem „unnötig verkompliziert durch so viele Zeitverschiebungen, dass selbst ein leidenschaftlicher Fan der Reihe widerwillig zugeben muss, dass ihre Zukunft hinter ihr liegt.“

Emilia Clarke sagte laut CinemaBlend über Terminator: Genisys, sie sei „erleichtert“, dass sie keinen weiteren Film dazu drehen musste. Die Dreharbeiten seien keine angenehme Erfahrung gewesen.

Arnold Schwarzenegger ist der Meinung, dass Terminator: Genisys und der Nachfolger, Terminator: Dark Fate, kein würdiger Abschluss für die Reihe sind. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Moviepilot.

Besonders die ersten beiden Terminator-Filme kamen dafür richtig gut an. Wir haben bei MeinMMO eine Umfrage gemacht, in der wir von euch wissen wollten, welcher Schwarzenegger-Film eurer Meinung nach der beste sei.

