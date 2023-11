Spieler will in Antarktis Pokémon GO spielen – so hilft die Community jetzt dabei

In Pokémon GO ist es möglich, eigene PokéStops einzureichen. Eine Spielerin würde diese Funktion gerne für ihren Freund nutzen – in der Antarktis.

Pokémon GO in der Antarktis spielen? Pokémon GO wird weltweit gespielt. Egal, ob in Großstädten, auf dem Dorf – oder selbst in der Antarktis. Dies gestaltet sich jedoch schwieriger, als in anderen Ecken der Welt.

Eine Spielerin berichtet auf Reddit, dass ihr Freund sich seit kurzem in einem australischen Stützpunkt in der Antarktis befindet. Dieser möchte auch hier weiterhin Pokémon GO spielen. Das Problem? Es gibt weit und breit keine PokéStops. Und damit keine Feldforschungen – oder Items.

Kann der Spieler nicht einfach einen Stop einreichen? Daraufhin meldete sie sich bei Reddit, um in Erfahrung zu bringen, wie sie ihm helfen kann. Da der Account ihres Freundes vom Level her nicht hoch genug ist, um selber einen PokéStop einzureichen, wollte sie ihm ihren Account geben, um einen Stop einzureichen.

Da dies gegen die Nutzungsbedingungen von Niantic verstößt, rät die Community ihr davon ab. Und bietet großherzig anderweitige Unterstützung an.

Community bietet jegliche Hilfe an, die sie kann

Wie will die Community dem Spieler helfen? Die Community bietet der Spielerin an, den Freundescode ihres Freundes zu teilen, um ihm Geschenke zu schicken. Auf diese Weise könnte der Spieler zumindest an dringend benötigte Items wie Pokébälle, Tränke und Beleber gelangen, ohne die ein Spielen schlicht unmöglich ist.

Dabei ist es der Community auch egal, dass die Geschenke von dem Spieler nicht erwidert werden könnten. Die durch aufsteigende Freundschaftslevel erhaltenen Erfahrungspunkte würden die Mitglieder der Community auch erhalten, jedoch keine Items.

Gibt es keine anderen Spieler in der Antarktis? Die Community verlinkt außerdem Beiträge von Spielern, die ebenfalls in der Antarktis spielen. Hierdurch könnte eventuell ein Spieler mit einem höheren Level helfen, einen PokéStop einzureichen. Mit den richtigen Tipps zum Einreichen von PokéStops, wäre das eventuell eine Idee.

Das Problem hierbei: die verlinkten Beiträge stammen allesamt von Spielern, die am anderen Ende der Antarktis angesiedelt sind. Dadurch ist diese Idee leider nicht realisierbar.

Es gibt Pokémon in der Antarktis?

Gibt es denn Pokémon in der Antarktis? Die Frage, ob es in dieser Region der Welt überhaupt Spawns gibt, beantwortet die Spielerin ebenfalls. Ja, es gibt Pokémon, die in der Antarktis erscheinen. Nur eben leider keinen Pokéstop. Apropos Pokémon Spawns: wisst ihr schon, welche Pokémon der neuen Season sich besonders lohnen?

Was sagt ihr zu der Hilfsbereitschaft, die die Community hier an den Tag legt? Und meint ihr, Niantic sollte hier Unterstützung geben? Schreibt es in die Kommentare.