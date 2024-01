In einem neuen Actionrollenspiel auf Steam jagt ihr Geister und schickt sie ins Jenseits zurück

DON’T NOD, die Entwickler hinter Life is Strange, lassen euch in ihrem nächsten Actionrollenspiel auf Steam zu zwei Geisterjägern werden. In einem Trailer seht ihr erstes Gameplay und lernt die beiden Protagonisten kennen.

Was ist das für ein Spiel? Banishers: Ghosts of New Eden ist ein neues Actionrollenspiel von DON’T NOD, welches am 13. Februar 2024 auf Steam erscheint.

Dieses Fantasy-Abenteuer spielt in Nordamerika im Jahre 1695 und begleitet das tragische Schicksal eines Liebespaars, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, böse Geister und übernatürliche Mächte zu jagen und ins Jenseits zu schicken.

Im Trailer könnt ihr nicht nur die beiden Protagonisten besser kennenlernen, sondern schon ein bisschen was über das Gameplay erfahren:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt euch zuerst einmal einen guten Vorgeschmack auf die Geschichte und das tragische Schicksal, welches ihr in Banishers erleben werdet. Das Paar Red und Antea ziehen gemeinsam als Geisterjäger durchs Land, bis die Frau eines Tages stirbt.

Sie bleibt jedoch selbst als Geist auf der Erde zurück und auch, wenn sie jetzt selbst zu den Dingern gehört, die sie so hasst, kämpft sie an der Seite ihres Mannes weiter.

Während eurer Reise und eurem Kampf gegen die Geister sucht ihr nach einer Möglichkeit, Antea von ihrem neuen Schicksal zu befreien. Wie weit ihr dafür gehen wollt, liegt in euren Händen.

Im Kampf nutzt ihr Waffen und eure neuen Geisterkräfte

Als Spieler könnt ihr zwischen den beiden Charakteren hin und her wechseln und ihre unterschiedlichen Kampfstile nutzen. Wie im Trailer zu sehen, kämpft Red zum Beispiel mit verschiedenen Waffen und Antea mit ihren neuen Geisterkräften.

Der Trailer zeigt dabei, dass eure Gegner nicht einfach die menschliche Gestalt der verstorbenen Seelen haben, sondern teilweise als ziemlich groteske Wesen auftreten.

Neben dem Kampf-Gameplay zeigt der Trailer jedoch auch, dass ihr in Banishers einige Entscheidungen treffen müsst, die das Spiel stark beeinflussen können. Auf eurer Reise trefft ihr also viele verschiedene Charaktere mit eigenen Geschichten und Problemen und müsst versuchen diese zu verstehen, um eure Entscheidungen zu treffen.

