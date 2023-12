Neues Rollenspiel sieht aus wie ein Kung-Fu-Film, zeigt 5 Minuten lang sein Gameplay

„Where Winds Meet“ ist ein chinesisches Action-RPG mit einem ungewöhnlichen Twist. Neben Schwertkämpfen sollt ihr auch Alltagsjobs nachgehen können. Das RPG sieht aus wie ein Kung-Fu-Film und erinnert an Ghost of Tsushima.

Was ist das für ein Spiel? „Where Winds Meet“ ist ein chinesisches Action RPG, das an Ghost of Tsushima erinnert. Das Spiel hat das alte Wuxia-Universum als Setting. Euer Charakter benutzt klassische Chinesische Martial Arts Techniken, während er sich durch die Open-World bewegt. Über die genaueren Hintergründe des Spiels haben wir bereits hier berichtet.

Wie sehen die Kämpfe in „Where Winds Meet“ aus? Der Schwertkampf ist das wichtigste Gameplay-Element von „Where Winds Meet“. Ihr könnt feindliche Angriffe kontern und sie durch den Einsatz von Tai-Chi reflektieren. Auch Techniken anderer Kampfschulen sollt ihr lernen können. Auf der Website des Spiels heißt es, ihr könnt euch in andere Schulen schleichen und ihre Techniken lernen.

Euer Charakter ist in der Lage über Dächer zu springen, Wände zu erklimmen und weitere akrobatische Kunststücke zu vollziehen. Beim Zusehen fühlt man sich wie in einem Kung-Fu-Film.

Neben Nahkampftechniken könnt ihr auch Fernkampfwaffen in euren Kampfstil einbeziehen. Im Gefecht trefft ihr nicht nur auf menschliche Gegner, sondern auch auf verschiedene wilde Tiere und übernatürliche Kreaturen.

Hier könnt ihr den neuen Trailer sehen.

Der Trailer von „Where Winds Meet“ verspricht Action wie in einem Kung-Fu-Film

Was gibt es im Trailer zu sehen? Der Trailer leitet euch in die Geschichte des Spiels ein, zeigt aber auch Gameplay-Elemente und Videosequenzen des Spiels. In einer Cutscene rettet der Protagonist eine Frau und muss sich dann gegen ihre Aufpasser beweisen.

Im Trailer wird nicht nur Tai-Chi benutzt, sondern auch übernatürliche Fähigkeiten. In einer Szene entwaffnet der Protagonist einen Gegner mittels übernatürlichen Kräften. In einer anderen Szene wird ein schwerer Gegner geworfen. Beim Zusehen fühlt es sich an, als würde man einen Kung-Fu-Film schauen.

Der Trailer zeigt viele Storyelemente und damit auch die Schönheit des Spiels. Die Welt wirkt lebendig und bunt. Fans von Wuxia-Spielen dürften dies sehr ansprechend finden.

Was ist mit den Jobs? In „Where Winds Meet“ sollt ihr auch Alltagsjobs nachgehen können. Zuvor hatten die Entwickler im Interview mit IGN verraten, dass man Jobs auch Online benutzen kann, um mit anderen Spielern zu interagieren.

Im neuen Trailer ist allerdings nichts von Alltagsjobs zu sehen. Es werden lediglich einige Live-Skills gezeigt. Ob das Feature also gestrichen wurde, bleibt abzuwarten.

Warum gibt es den Trailer? Der Trailer dient zur Ankündigung einer Beta, die wohl nur für den chinesischsprachigen Raum gedacht ist. Auf der Internetseite des Spiels gibt es zwar auch eine Anmeldung auf Englisch, die News zu Beta ist allerdings nicht übersetzt. Ob ihr die Beta, die am 15. Dezember 2023 startet, also auch in Deutschland spielen könnt, bleibt fraglich.

Als Singleplayer-Spiel ist die Chance auf Pay2Win recht gering, anders sieht es aber bei Asia-MMORPG Night Crows aus, dort dreht sich alles um NFTs.