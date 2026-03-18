Ein riesiges Rätsel in Marathon erinnert an die größte Stärke von Destiny 2, und die Community hat schon über 60 Seiten an Hinweisen

In Marathon lösen die Spieler gerade ein aufwendiges Rätsel, um eine neue Map freizuschalten. Die Komplexität und der Aufbau des Rätsels erinnern dabei an gute Zeiten.

Was ist das für ein Rätsel? In Marathon lösen Spieler aktuell ein sogenanntes Alternate Reality Game (kurz ARG). Das ist quasi ein Rätsel, das aus etlichen kleineren Rätseln besteht und von Bungie erstellt wurde.

Die Community weiß bei dem ARG nie, wie der nächste Schritt aussieht und wie viele noch folgen. Sie müssen alles selbst herausfinden. Manche Infos bekommen sie von einer externen Website, andere finden sie im Spiel. So mussten die Rätselnden etwa Terminals auf den unterschiedlichen Maps finden und in einer bestimmten Reihenfolge mit ihnen interagieren.

Später mussten sie Orte im Spiel aufsuchen, die ihnen auf Fotos gezeigt wurden, und dort auf den Kompass schauen, um anhand der Striche des Kompasses die Lösung eines neuen Rätsels zu bekommen. In einem Moment entschlüsseln sie Koordinaten, im nächsten gehen sie Hinweisen auf kryptischen Bildern nach.

Des Rätsels Lösung bringt das Endgame

Warum macht die Community das? Sobald die Community das ARG löst, wird eine neue Map für alle Spieler von Marathon freigeschaltet. Diese Map heißt Cryo Archive und leitet das Endgame des Extraction-Shooters ein.

Bungie betont, dass Cryo Archive eine echte Herausforderung für die Spieler sein soll. Diese müssen deswegen auch bestimmte Anforderungen erfüllen, um die Map überhaupt spielen zu können. So müssen sie etwa mindestens Level 25 sein und Ausrüstung einstecken, die über 5.000 Credits wert ist – das ist viel, geht also von lila Waffen, Rucksäcken etc. aus.

Was steckt hinter den 60 Seiten? Die Lösung des ARGs zieht sich seit mehreren Tagen. Immer, wenn die Community ein Rätsel löst, bekommen sie ein neues.

Damit alle Spieler, die am Rätsel teilnehmen, auf dem aktuellen Stand sind, die vorangegangenen Rätsel verstehen und bei der Lösung der aktuellen Rätsel helfen können, führt die Community ein Dokument. Hier werden neben Rätsel-Lösungen, Hinweisen und Theorien auch haufenweise Screenshots gesammelt.

Das gesamte Dokument erstreckt sich auf über 60 Seiten – das sind fast 8.000 Wörter und etwa 48.000 Zeichen. Zum Vergleich: Dieser Artikel hat etwa 4.100 Zeichen.

Wie ist der Stand des ARGs? Die Spieler sind wohl in der finalen Phase. Es wird erwartet, dass das ARG bald gelöst wird. Bungie hat die neue Map Cryo Archive bereits dem Spiel hinzugefügt.

Lore und Rätsel für alle, die Bock drauf haben

Inwiefern erinnert das an die größte Stärke von Destiny 2? Okay, das könnte jetzt etwas kontrovers sein, aber: Das ARG und wie vertieft ein Teil der Community rätselt, während die anderen Spieler einfach zocken, erinnert mich stark daran, was ich an Destiny wirklich liebe.

Wenn man über die größte Stärke von Destiny spricht, kann man auch an das tolle Gunplay, den reizvollen Loot oder die Raids und Dungeons denken. Ich denke dabei aber vor allem an World-Building, die Lore und wie tief man sich darin verstricken kann – wenn man das möchte.

Auch in Destiny gab es immer wieder ARGs, an denen die Community tagelang rätselte. Das find ich jedes Mal faszinierend. Nicht viele Games schaffen es, dass Spieler sich außerhalb des Spiels tagelang das Hirn zermartern, um Rätsel zu lösen. Aber genau das erlaubt es den Fans, noch tiefer in die Geschichte des jeweiligen Universums einzutauchen.

Die Kunst dabei ist, dass ihr nicht gezwungen seid mitzumachen. Wenn ihr einfach Loot farmen wollt, könnt ihr das machen. Es ist kein Teil einer spielbaren Story-Kampagne, bei der ihr an einem Punkt gezwungen seid, jetzt ein Rätsel zu lösen, um weiterspielen zu können. Solltet ihr euch nicht für die Lore interessieren oder einfach nicht gerne rätseln, könnt ihr das Ganze einfach ignorieren.

Wie es endet, wenn Spieler, die am ARG arbeiten und die neue Map freischalten wollen, auf Spieler treffen, die einfach den Extraction-Shooter spielen, zeigt die Geschichte des YouTubers Skarrow9. Spoiler: Seine Begegnungen beim Rätseln sind nicht immer friedlich: Trio spottet über freundlichen Spieler in Marathon, schießt ihn ohne Gnade ab – Erwischen den einen Runner, von dem jeder will, dass er überlebt