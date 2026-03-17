In Marathon haben freundliche Spieler keine Chance und ernten hämische Kommentare. Doch ein Trio hat den falschen Runner erwischt und erntet dafür Kritik.

Inwiefern haben sie den falschen Spieler abgeschossen? Das Trio spielte Marathon auf der Map „Grenzbereich“, als ein feindlicher Runner in den Raum gestürmt kam. „Friendly, friendly, friendly, ich mach den ARG Mist”, rief er mehrfach und rannte an den verdutzten Spielern vorbei.

Die drei zögerten nicht lang und liefen dem unbekannten Spieler hinterher. Sie machten deutlich, dass sie nicht freundlich sind. Ein paar Schüsse später lag der Unbekannte am Boden und meckerte – während die Freundesgruppe laut lachte.

Ein Spieler des Trios postete die Szene auf seinem Kanal auf Tiktok. Ins Bild des Videos schrieb er: „Wenn du einen ARC-Raiders-Spieler in Marathon triffst…“ und ergänzte in der Videobeschreibung: „Wir spielen hier nicht nett, Kumpel.“ Damit wollten sie darauf hinaus, dass Marathon kein freundliches Spiel sei.

Für das Video sollte der Spieler jedoch viel Kritik ernten – selbst aus der PvP-freudigen Marathon-Community. Sie haben den falschen Runner erschossen.

„Das ist kein ‚ARC Raiders‘-Spieler“

Wer war dieser Spieler? Die Community bemerkte in dem Clip, dass das nicht irgendein ‚ARC Raiders‘-Spieler war, der dachte, man würde ihn in Marathon in Frieden Quest erfüllen lassen, wenn er ruft, dass er freundlich sei. Bei dem Spieler handelte es sich um den Content-Creator Skarrow9.

Skarrow9 ist vorwiegend für seine Inhalte zu Destiny 2 bekannt. Seit mehreren Jahren erstellt er Videos mit Guides, Tipps und weiteren nützlichen Infos zu dem Loot-Shooter von Bungie und konnte so über 120.000 Abonnenten auf YouTube gewinnen. Seine Videos erreichen oftmals über 20.000 Aufrufe.

Aktuell widmet sich Skarrow9 dem neuen Spiel von Bungie, Marathon, das er aktiv spielt. Hier veröffentlicht er wie schon bei Destiny 2 allerdings nicht nur Tipps und Guides, sondern auch Infos zu sogenannten ARGs. Das sind quasi Rätsel von Bungie für die Community.

Als das Trio auf den YouTuber traf, arbeitete dieser gerade an der Lösung eines aktuellen Rätsels. Ein Kommentar auf TikTok schreibt etwa: „Das ist Skarrow9, der Typ ist so was wie der ultimative ARG-Meister und hat die geheimen Trailer für uns freigeschaltet.“

Ein Rätsel, dessen Lösung eine neue Map bringen könnte.

Was ist das für ein Rätsel? Die Community arbeitet gerade an einem Rätsel von Bungie, mit dem anscheinend die vierte Map des Spiels, Cryo Archive, freigeschaltet werden soll. Das Rätsel umfasst unzählige Schritte. Die Community weiß dabei nie, wie der nächste Schritt aussieht. Sie müssen alles selbst herausfinden.

Manche Infos bekommen sie von einer externen Websites, andere finden sie etwa auf Terminals im Spiel, mit denen sie in eine bestimmten Reihenfolge interagieren müssen.

In einem Moment entschlüsseln sie Koordinaten, im nächsten müssen sie Hinweise auf kryptischen Bildern finden

Die Lösung des Rätsels zieht sich seit mehreren Tagen, und während die meisten Spieler in Marathon einfach durch die Maps laufen und sich gegenseitig umpusten, sind Spieler wie Skarrow9 dabei, für die gesamte Community die neue Map freizuschalten. Der Kill des Trios an den YouTuber ging damit nach hinten los, denn sie erwischten einen von den wenigen Spielern, die niemand totsehen will.

Während einige Spieler in Marathon versuchen, das mysteriöse Rätsel zu lösen, treffen andere unerwartet ihren besten Freund aus der Schulzeit in einem zufälligen Raid wieder – zumindest ist das einem Twitch-Streamer passiert: Ein Twitch-Streamer hat seinen besten Freund aus der Schulzeit 10 Jahre nicht gesehen, trifft ihn zufällig in Marathon