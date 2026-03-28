Eines der besten LoL-Teams schmeißt Profi raus, der wird für immer von Riot gebannt

In der Profi-Szene von League of Legends gibt es, genau wie bei den normalen Matches, einige Spieler, die ihr Team manipulieren. Jetzt hat es eines der besten Teams der Welt erwischt und zieht daraus Konsequenzen für ihren Jungler.

Um welchen Spieler und welches Team geht es? Der chinesische Jungler Naiyou spielte seit November 2025 für das Team Top Esports. Das Team konnte bei den Worlds, bei denen Naiyou jedoch noch nicht für das Team spielte, den 3.–4. Platz erreichen (lol.fandom.com).

Mit dem neuen Roster, in dem auch Naiyou als Jungler spielte, sind sie in der chinesischen Liga, der LPL, vertreten. Während der Matches fiel Naiyou mit einem ungewöhnlichen Verhalten auf, woraufhin Top Esports einen Bericht an das Management von LoL geschickt habe. Riot hat dementsprechend eine Task-Force erstellt, die den Fall von Naiyou untersuchen sollte.

Was wurde bei der Untersuchung festgestellt? Am 27. März 2026 gab Riot bekannt, dass Naiyou in mehreren Fällen erhebliche Regelverstöße begangen habe. Diese wirkten sich auf die Fairness des Wettbewerbs aus. Die Maßnahmen für die Regelverstöße sind folgende:

Naiyou wird mit sofortiger Wirkung lebenslang gesperrt.

Er verliert jeglichen Anspruch auf offizielle Ehrungen und Auszeichnungen.

Zudem darf er weltweit in keiner Funktion mehr an professionellen oder semiprofessionellen Wettbewerben teilnehmen, die von Tencent, TJ Sports oder Riot Games veranstaltet werden.

Zusätzlich wurde Naiyou mit sofortiger Wirkung aus Top Esports entlassen. Auch ausstehende Gehälter und Preisgelder werden vorerst einbehalten. Top Esports wird zudem schärfere Kontrollen veranlassen, um zukünftige Vorfälle zu vermeiden.

Naiyou hat scheinbar Matchfixing betrieben

Was ist Matchfixing? Matchfixing beschreibt die Manipulation von Matches im Esport durch einen Spieler, um daraus einen persönlichen Vorteil zu erlangen. Laut den offiziellen Regeln ist Matchfixing natürlich streng untersagt und untergräbt die Fairness und Spannung des Wettbewerbs.

Was könnte die Untersuchungen von Naiyou angestoßen haben? Im Subreddit zu League of Legends wurde der Regelverstoß und Bann von Naiyou thematisiert. Im Top-Kommentar steht, Naiyou sei aufgefallen, da er während eines Matches offensichtlich ein falsches Item gekauft habe.

Laut dem Reddit-User spielte Naiyou gegen nur einen magischen Schadenausteiler und kaufte gegen einen starken physischen ADC mehrfach Magieresistenz. Auch die Seite esportsinsider.com berichtet über dieses Match, in dem Naiyou auffällig viel Magieresistenz gekauft habe. Was der genaue Grund für die Untersuchung war, bleibt jedoch unbekannt.

Während Profis wie Naiyou aus dem Team geworfen werden und einen permanenten Bann kassieren, werden einige LoL-Spielerinnen mit Sexismus konfrontiert. Gleich zwei angehende Profis haben Chatverläufe geteilt, in denen steht, sie seien aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt worden: LoL-Spielerin wird von einem Team abgelehnt, damit die männlichen Spieler nicht mit ihr flirten: „Leider Alltag“