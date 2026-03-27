LoL-Spielerin wird von einem Team abgelehnt, damit die männlichen Spieler nicht mit ihr flirten: „Leider Alltag“

Die Profiszene von League of Legends wird eher von männlichen Spielern vertreten, dennoch gibt es Frauen, die auf einem ähnlichen Level spielen. Mit dieser Leidenschaft suchen viele von ihnen ein Team, um bei Turnieren und in anderen Ligen anzutreten. Leider gibt es auch in dieser Szene ein Sexismus-Problem.

Was ist in der Profiszene von LoL los? Die LoL-Spielerin Caltys teilte auf X den Screenshot eines Chatverlaufs. Dort wurde sie anscheinend von einem ehemaligen Mitarbeiter eines Teams angeschrieben, in dem erklärt wird, weshalb sie als neuer ADC abgelehnt wurde. Laut dem Chatverlauf scheint sich die Situation vor einigen Jahren abgespielt zu haben.

Für den Mitarbeiter sei Caltys die beste Wahl als ADC gewesen und er teilte seine Meinung auch dem Management des Teams mit. Das Management war wiederum anderer Meinung und lehnte Caltys ab. Die Begründung: Das Team wolle keine Frau als Spielerin haben, da das Management Angst habe, die anderen Teammitglieder würden lieber flirten als spielen.

Nachdem der Beitrag mehrere hunderttausend Views hatte, gab Caltys ein kleines Update auf X. Dort schreibt die Spielerin Folgendes: „Ich hätte nicht erwartet, dass das so große Wellen schlägt … Für mich ist das leider eine ganz normale Erfahrung im Joballtag.“

Weiter schreibt die 23-Jährige, sie höre solche Gründe, seit sie 16 sei, und finde es traurig, dass sich seit dieser Zeit nichts geändert habe.

Caltys ist nicht die einzige Spielerin, die aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt wird

Was wurde noch veröffentlicht? Am selben Tag hat eine weitere Spielerin einen Chatverlauf auf X veröffentlicht. Dort steht, dass die Spielerin Colomblbl ebenfalls aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt wurde.

In der Nachricht heißt es: „Bei deinen Übungen für Team Insidious gab es auch eine sehr laute und eine eher zurückhaltende Person, die der Meinung war, wir sollten dich nicht nehmen, weil du eine Frau bist und deshalb automatisch schlechter seist.“

Dabei ist unklar, ob es sich um eine Situation im Dezember 2025 oder von vor 2 Jahren handelte. Derartige Situationen sind leider keine Einzelfälle. Im Subreddit zu League of Legends wurde das Thema ebenfalls geteilt und in den Kommentaren wurden ähnliche Fälle beschrieben.

Was sagt die Community zu dem Thema? Der Reddit-User Questica teilt weitere Situationen, in denen Spielerinnen eine Form des Sexismus widerfährt. Er habe als semiprofessioneller Coach in Nordamerika gearbeitet und gleich mehrere Situationen erlebt, in denen Spielerinnen aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt wurden.

Weitere User zeigen sich in den Kommentaren schockiert und schreiben, dass das die Definition von Sexismus sei. Auch die Tatsache, dass das Management des Teams davon ausgehe, die anderen Spieler würden eher flirten als spielen, sei laut einigen Usern Sexismus gegenüber den männlichen Spielern (reddit.com).

Sexismus ist leider ein wiederkehrendes Thema in der Profiszene von League of Legends. Im Jahr 2025 hat sich der Toplaner Bwipo abfällig über Frauen geäußert. Laut ihm sollten Frauen während der Menstruation keine kompetitiven Spiele spielen: LoL-Profi äußert sich abfällig über Frauen, Team setzt ihn auf die Bank und spendet sein Preisgeld