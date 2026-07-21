Spieler hat Angst vor einer Insel in Palworld, bemerkt erst mit Level 62, dass sie ziemlich harmlos ist

Ein Spieler hat in Palworld sehr lange gewartet, bevor er den Mut aufgebracht hat, in ein Naturschutzgebiet zu gehen, um dann zu merken, dass es gar nicht schlimm ist.

Was ist das für eine Insel? In Palworld gibt es viele verschiedene Orte und meist ist vorher nicht ersichtlich, wie stark die Gegner dort sind. Gerade die Inseln im Spiel können teilweise eine echte Herausforderung sein, weil an Orten wie Feybreak und Sakurajima Island Endgame-Gegner warten.

Ein Spieler hat sich auf Reddit allerdings lange vor einer anderen Insel gefürchtet: dem Naturschutzgebiet 1. Schon früh im Spiel muss man dort ein gewisses Pal für eine Quest fangen. Die genauen Umstände nennen wir hier aus Spoilergründen zwar nicht, aber die Mission schickt einen sehr klar dorthin.

Doch die Insel wird von einem großen Schild umgeben. Der Spieler hat diesen Schild als Schutz vor Eindringlingen wie ihm verstanden und traute sich bis Level 62 nicht hinein. Dabei ist er etwas komplett anderes.

Hier könnt ihr den Trailer für Palworld Version 1.0 sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Ein Missverständnis sorgt für Lacher

Was ist der Schild in Wahrheit? Der Schild ist in Wahrheit eine Technologie, die die Klimazone des Naturschutzgebietes anpassen soll. Spieler können also einfach durch die Barriere treten und auf die Insel gelangen. Es ist nicht möglich, diesen Mechanismus zu deaktivieren, anders als einige Spieler wohl dachten.

Auf der Insel hingegen muss man auf eine Sache achten: Wachen. Die Naturschutzzone ist für Pal-Fänger eigentlich verboten und wird sowohl von Wachen, als auch von Drohnen bewacht, die euch ein WANTED-Level geben, solltet ihr auffliegen.

Gerade auf dem Naturschutzgebiet 1 sind die Wachen und Drohnen allerdings noch so verteilt und vereinzelt, dass man dort mit etwas Umsicht ohne Probleme den Kampf mit dem Pal für die Quest aufnehmen kann.

Wie reagieren die anderen Spieler auf die neue Info? Der Spieler ist auf Reddit nicht alleine mit seiner Annahme, man müsse zunächst etwas tun, um die Barriere durchschreiten zu können. So stimmen viele Spieler in den Kommentaren mit ein:

AppleEatingMonster: „….. MAN KANN DA EINFACH REINGEHEN? Ich bin Level 46 und dachte, ich müsste die Schilde deaktivieren, wahrscheinlich uralte Ruinen überfallen und einen Boss oder so besiegen.“

Carp3l: „Ich dachte, die Hacking-/Rätsel-Türme hätten etwas damit zu tun, die Schilde zu senken.“

Kipdid: „Das ist nur eine Klimaanlage, keine Barriere, lol.“

Lolsyo: „Ich hatte die gegenteilige Erfahrung, lol. Ich bin wahrscheinlich früher reingegangen, als ich sollte (vielleicht so Level 10–15 für das erste Mal), was Spaß gemacht hat. Unnötig zu erwähnen, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe, als mich das erste Mal eine der Drohnen erwischt hat.“

mikebones: „Das war eine Überraschung und eine völlig andere Erfahrung, als von der Ölplattform oder was auch immer da draußen ist, gegrillt zu werden.“

Wart ihr schon im Naturschutzgebiet 1 und wurdet ihr dabei von den Wachen oder Drohnen erwischt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu Palworld und warum es so erfolgreich ist, erfahrt ihr hier: Palworld ist erfolgreich, wo andere scheitern, weil es etwas richtig gut macht: „Jedes Mal, wenn ich spiele, verliere ich 12 Stunden“