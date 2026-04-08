Eine Serie auf YouTube erinnert Gen Z an ihre Kindheit, erreicht allein mit der Pilotfolge über 422 Millionen Zuschauer

Die Serie auf YouTube sieht erst einmal so aus, als sei sie für Kinder gemacht. Doch hinter der lustigen Optik steckt ein düsteres Setting, das viele aus Gen Z anlockt.

Um was für eine Serie geht es? Seit geraumer Zeit ist The Amazing Digital Circus bei vielen Zuschauern beliebt. In der Serie wird das Bewusstsein von 6 unterschiedlichen Menschen in einem Virtual-Reality-Spiel gefangen gehalten. Es ist für die Spieler unmöglich, aus diesem Game zu fliehen.

Dieses Spiel ist im Stil der 90er-Jahre gehalten und ein bunter Zirkus, der von einer exzentrischen KI namens Caine geleitet wird. Die Figuren sehen super skurril aus. Caine ist beispielsweise ein fliegendes Gebiss mit Augen, Protagonistin Pomni ein Hofnarr.

The Amazing Digital Circus begleitet die Figuren bei dem Versuch, diesem Albtraum zu entkommen. In dieser absurden Welt müssen sie dagegen kämpfen, den Verstand zu verlieren oder abstrahiert zu werden, also sich in ein unkontrollierbares Monster zu verwandeln.

Video starten The Amazing Digital Circus zeigt den psychologischen Horror im bunten Trailer Autoplay

Bunte Optik täuscht über erwachsene Inhalte hinweg

Wie erfolgreich ist sie? Alleine die Pilotfolge hat auf YouTube in den letzten 2 Jahren über 422 Millionen Zuschauer angelockt. Auch die restlichen Folgen haben im Schnitt um die 100 Millionen Zuschauer. Die Serie ist sogar noch aktuell, denn die 8. Episode erschien erst vor rund 2 Wochen.

Auch MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat den Erfolg am eigenen Leib gemerkt. Auf dem Japan Day in Luxemburg vom März 2026 war nämlich der japanische Synchronsprecher von Vegeta aus Dragon Ball zu Gast und für eine Autogramm- sowie Fotostunde bereit.

Doch während seine Schlange leer war, wurde der komplette Cast von The Digital Circus nur einen Stand weiter von Fans belagert. Hier gab es eine gigantische Schlange, was zeigt, wie beliebt die Serie ist. Das Bild hat sich sehr in den Kopf eingeprägt, denn eigentlich sollte man doch erwarten, dass eine japanische Legende mehr Fans anlockt, oder?

Warum ist sie so beliebt? Zum einen merkt man der Serie aufgrund der Optik gar nicht an, wie düster sie eigentlich ist. Auf den ersten Blick sieht die Serie aus wie eine harmlose Kindersendung. Doch darunter verbirgt sich eine tiefenpsychologische Comedy und existenzieller Wahnsinn. Der Kontrast aus buntem Design und düsteren Themen zieht viele Zuschauer an.

Neben dem Charakterdesign und dem Meme-Potential kommt auch noch der Nostalgiefaktor hinzu. Die Ästhetik bedient sich nämlich an der frühen 3D-Computergrafik, die vor allem in den frühen 2000er-Jahren genutzt wurde. Das ist mitunter ein Grund, wieso die Serie bei vielen aus der Gen Z (Geburtsjahr 1997 bis 2012) beliebt ist, da sie sich an wohlige Kindheitserinnerungen knüpft.

Eine weitere Serie, die auf YouTube mit kleinem Budget gestartet ist, ist Hazbin Hotel. Mittlerweile befindet sich hier eine 3. Staffel in der Produktion, und sie erscheint auf einem großen Streamingdienst. Warum diese Serie nicht unter eurem Radar landen sollte, erklärt euch MeinMMO hier: 2 neue Folgen von Hazbin Hotel haben gereicht, um mich höllisch aufzuwühlen