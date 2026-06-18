Die 10 mächtigsten Zauberinnen aus The Witcher im Power-Ranking

Durch ihre magischen Fähigkeiten sind Zauberinnen in The Witcher sehr mächtig. Außerdem üben sie großen politischen Einfluss aus. Das gilt besonders für die geheime Loge der Zauberinnen. Doch welches ihrer Mitglieder war am mächtigsten?

Was ist die Loge der Zauberinnen? Die Loge ist eine mächtige Geheimorganisation, die ausschließlich aus Zauberinnen besteht. Sie wurde nach dem Thanedd-Aufstand gegründet, um die politische Zukunft der Welt zu lenken und sich für die Interessen der Magie einzusetzen. Dafür wollen sie unter anderem Ciri instrumentalisieren, da ihr Blut von unschätzbarem Wert ist.

In The Witcher 3 befindet sich die Loge in einer schweren Krise. Sie wurde durch Hexenjagden schwer dezimiert und musste sich auflösen. Einige Mitglieder sterben, während andere überleben und hohe Positionen in der neuen politischen Ordnung einnehmen.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Die Platzierungen basieren auf einer Kombination aus roher magischer Kraft, politischem Einfluss und strategischer Bedeutung innerhalb der Loge.

Grundlage ist vor allem die Lore der Bücher, da wir hier auch Informationen über Zauberinnen bekommen, die in den Spielen kaum erwähnt werden.

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10. Keira Metz – Die verführerische Heilerin

Keira ist vor allem für ihre Heilmagie bekannt. In The Witcher 3 bekam die Kräuterhexe sogar eine eigene Quest-Reihe spendiert. Doch ihr magisches Können reicht weit darüber hinaus. Sie ist vielseitig, stets pragmatisch und scheut sich nicht davor, Grenzen zu überschreiten.

Als ehemalige Beraterin von König Foltest war auch ihre politische Macht nicht zu unterschätzen.

Die niedrige Platzierung auf dieser Liste ist vor allem ihrem Alter geschuldet. Keira ist eines der jüngsten Mitglieder der Loge. Entsprechend fehlt es ihr an Erfahrung, um mit den anderen Zauberinnen mithalten zu können.