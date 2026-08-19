Wollt ihr in Pokémon GO Lunala als Shiny erhalten, dann ist heute die beste Gelegenheit

Aktuell könnt ihr erstmals Lunala als Shiny in Pokémon GO erhalten. Wollt ihr das Monster haben, dann solltet ihr euch etwas beeilen.

Was ist das für ein Monster? Lunala ist ein legendäres Monster mit den Typen Geist und Psycho. Es existiert seit der 7. Generation und ist neben Solgaleo eine der beiden Entwicklungsstufen von Cosmovum, das sich aus Cosmog entwickelt.

Aktuell könnt ihr Lunala im Spiel herausfordern und dabei erstmals als Shiny erhalten. Wenn ihr das neue Shiny erhalten wollt, solltet ihr euch jedoch etwas beeilen.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Nur wenige Tage Zeit

Wie lange ist Lunala im Spiel? Aktuell findet ihr den starken Raid-Boss in 5-Sterne-Raids. Dort habt ihr noch bis Dienstag, dem 25. August 2026 um 22:00 Uhr die Möglichkeit, das Monster herauszufordern und mit etwas Glück als Shiny zu erhalten.

Zudem findet am Mittwoch, dem 19. August 2026 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde mit Lunala statt. In der Zeit erscheint der Boss in einer Vielzahl von Arenen, sodass ihr in kurzer Zeit eine Menge Raids gegen den Boss absolvieren könnt.

Wie stark ist das Monster? Lunala gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Ihr könnt das Monster sowohl als Geist- als auch als Psycho-Angreifer gut einsetzen. Noch stärker wird es, wenn ihr es mit Necrozma fusioniert.

Wie besiege ich den Boss? Da Lunala die Typen Psycho und Geist besitzt, ist es anfällig gegenüber Angriffen der Typen Geist und Unlicht. Setzt also vor allem auf diese Angreifer, wenn ihr den Boss herausfordert. Nutzt ihr die besten Konter gegen Lunala, dann könnt ihr den Boss bereits mit 2 Trainern besiegen.

Wann kommt Lunala wieder? Auch wenn alle Monster in Pokémon GO in unregelmäßigen Abständen wieder im Spiel verfügbar sind, ist bisher nicht bekannt, wann Lunala das nächste Mal zu finden ist. Wollt ihr das Shiny unbedingt haben, dann solltet ihr jetzt also die Gelegenheit nutzen.

Werdet ihr euch das neue Shiny holen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren. Wenn ihr außerdem wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden in den nächsten Wochen noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.