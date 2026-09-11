Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Kaumalat – So nutzt ihr das Event richtig aus

Der nächste Community Day Classic in Pokémon GO bringt mit Kaumalat einen starken Angreifer zurück. MeinMMO zeigt euch, was genau euch beim Event erwartet und wie ihr es richtig nutzt.

Was ist das für ein Event? Bei einem Community Day Classic handelt es sich um eine besondere Form des Community Days, bei dem ein Monster, welcher in der Vergangenheit bereits in einem regulären Community Day war, erneut auftaucht.

Beim nächsten klassischen Community Day könnt ihr erneut auf Kaumalat treffen. Das Monster stammt aus der 4. Generation und besitzt die Typen Drache und Boden. Nachdem ihr das Monster zu Knarksel entwickelt habt, könnt ihr es anschließend zu Knakrack entwickeln – einem sehr starken Angreifer in Pokémon GO:

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Community Day Classic im September mit Kaumalat – Start & alle Boni des Events

Was? Community Day Classic mit Kaumalat

Wann? Samstag, dem 12. September 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Erdkräfte für Knakrack, wenn ihr es bis 21:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Kaumalat

– 3-fache Erfahrungspunkte beim Fangen

– Rauch hält 3 Stunden lang an, wenn ihr das Item im Event aktiviert (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Lockmodule halten 1 Stunde lang an, wenn ihr sie im Event aktiviert (bis 21:00 Uhr)

– Schnappschussüberraschungen mit Kaumalat

– Feldforschungen mit Kaumalat

– eine Mega-Sammler-Herausforderung, bei der ihr EP, Sternenstaub und Knakrack-Mega-Energie erhalten könnt

Weitere Inhalte des Events: Wie zuletzt gewohnt, habt ihr auch nach dem Community Day Classic bis 21:00 Uhr die Möglichkeit, Lockmodule einzusetzen und so weiterhin Kaumalat anzulocken. Die Chance auf ein Shiny-Exemplar ist hier weiterhin erhöht. Zudem könnt ihr hier auch Kaumalat mit einem Spezialhintergrund erhalten.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem ein Event-Tickt erwerben, in dem weitere Begegnungen mit Kaumalat, 1 Premium-Kampf-Pass, 1 Sonderbonbon XL sowie 3 garantierte Belohnungen mit Kaumalat mit einem Spezialhintergrund stecken.

Lohnt sich der Community Day Classic?

Für Sammler: Solltet ihr Kaumalat und die Entwicklungen des Monsters bisher noch nicht als Shiny sammeln können, dann ist das Event die perfekte Gelegenheit für euch, um das nachzuholen. Eine bessere Chance werdet ihr so schnell nicht wieder bekommen.

Für Kämpfer: Knakrack ist ein sehr starkes Monster und gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Während ihr das Monster sowohl als Drachen- als auch als Boden-Angreifer spielen könnt, überzeugt es vor allem als Boden-Angreifer.

Zudem gibt es auch die Crypto- sowie die Mega-Variante des Monsters inzwischen im Spiel, die beide noch stärker sind. Für diese Varianten lohnt es sich, entsprechend Bonbons zu horten. Ihr könnt im Event sogar Mega-Energie für Mega-Knakrack erhalten. Ob es genügend ist, um die Entwicklung erstmalig auszulösen, ist nicht bekannt.

Für Medaillen-Sammler: Wenn ihr bisher noch nicht die Möglichkeit hattet, die Drachen-Fang-Medaille auf Platin zu bringen, dann könnt ihr das Event nutzen, um hier ordentlich Fortschritt zu erzielen. Wenn ihr irgendwann Level 80 in Pokémon GO erreichen wollt, dann solltet ihr das Platinieren von Medaillen nicht verachten.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day Classic im September

Platz schaffen: Wollt ihr viele Monster beim Community Day Classic fangen, dann solltet ihr entsprechend Platz in eurer Pokémon-Box schaffen. Sollte innerhalb des Events der Platz doch mal knapp werden, dann solltet ihr einen Trick benutzen, um schnell Monster auszusortieren.

Items sammeln: Um Monster zu fangen, benötigt ihr logischerweise Bälle. Kümmert euch idealerweise vor dem Event darum, genügend Bälle anzuhäufen. Auch Sananabeeren können nützlich sein, um zusätzliche Bonbons für einen Fang zu erhalten.

Wollt ihr noch mehr Kaumalat im Event anlocken, dann könnt ihr außerdem auf Rauch und Lockmodule zurückgreifen. Durch die verlängerte Wirkdauer benötigt ihr sogar nur ein einziges Rauch-Item, um das gesamte Event über davon zu profitieren.

Die passende Mega-Entwicklung: Wenn ihr eine passende Mega-Entwicklung im Event aktiviert, dann erhaltet ihr für jedes gefangene Kaumalat ein zusätzliches Bonbon, eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons (ab Level 40) sowie weitere Erfahrungspunkte.

Dafür müsst ihr eine Mega-Entwicklung aktivieren, die entweder vom Typ Drache oder Boden ist. Setzt also auf eine der folgenden Entwicklungen für das Event:

Mega-Glurak X

Mega-Dragoran

Mega-Gewaldro

Mega-Brutalanda

Mega-Latias

Mega-Latios

Mega-Rayquaza

Mega-Knakrack

Mega-Stahlos

Mega-Sumpex

Mega-Camerupt

Proto-Groudon

Werdet ihr das Event nutzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Rampenlicht-Stunde und Raids euch in den nächsten Wochen noch erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.