Pokémon GO: Naturzone 2026 – Alle Inhalte des großen Events

Auch in diesem Jahr findet in Pokémon GO die Naturzone statt. MeinMMO zeigt euch, welche Inhalte euch im großen Event erwarten.

Was ist das für ein Event? Neben der GO Tour und dem GO Fest ist die Naturzone das dritte große, jährlich stattfindende Event in Pokémon GO. Es besteht aus lokalen Ausgaben, die vom 6. bis zum 8. November 2026 stattfinden sowie aus einer globalen Ausgabe, an der alle Trainer teilnehmen können.

Die globale Ausgabe der Naturzone 2026 findet am 14. und 15. November 2026 jeweils in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr statt.

Alle Monster, die ihr auch als Shiny erhalten könnt, haben wir mit einem * markiert.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Alle kostenlosen Inhalte der Naturzone

Welche neuen Monster gibt es? In der Naturzone könnt ihr erstmals Palkia* und Dialga* in ihren Dynamax-Varianten fangen. Darauf hat bereits vorab ein verstecktes Bild hingewiesen, das bei der Community für Hoffnung sorgte. Denn die beiden Dynamax-Monster könnten dafür sorgen, dass ihr zukünftig viel einfacher an die Ressourcen der beiden Abenteuereffekte gelangt. Dynamax-Dialga wartet am Samstag auf euch in Dynamax-Raids, das Palkia am Sonntag.

Außerdem könnt ihr in der Naturzone an beiden Tagen ein Machomei mit einer modischen Jacke* erhalten. Ihr findet den Boss in Raid-Kämpfen der Stufe 3.

Welche Monster gibt es in der Wildnis? In der Naturzone wird es 2 verschiedene Rotationen geben, die sich jede Stunde abwechseln. Zuerst startet die Stahlhart-Stunde, danach die Drachenmut-Stunde. Dabei erwarten euch die folgenden Monster:

Stunde Pokémon Stahlhart-Stunde Alola-Sandan*

Alola-Digda*

Magnetilo*

Muschas*

Onix*

Porygon*

Pottrott*

Panzaeron*

Nasgnet*

Stollunior*

Tanhel*

Plinfa*

Schilterus*

Bronzel*

Lucario*

Rotomurf*

Kastadur*

Klikk*

Galar-Flunschlik*

Fermicula*

Meikro*

Forgita* Drachenmut-Stunde Glumanda*

Karpador*

Dratini*

Skorgla*

Knacklion*

Wablu*

Schmerbe*

Kindwurm*

Kaumalat*

Zapplardin*

Milza*

Furnifraß*

Kapuno*

Algitt*

Balgoras*

Amarino*

Viscora*

eF-eM*

Tortunator*

Miniras*

Thermopod*

Frospino*

Welche mächtigen Monster gibt es? Auch bei der diesjährigen Naturzone gibt es wieder die mächtigen Pokémon. Sie besitzen eine höhere Chance auf hohe IV-Werte sowie eine höhere Chance, als XL- oder XXL-Exemplar zu erscheinen. Ihr solltet nach Möglichkeit für diese Monster auf die GO-Safaribälle zurückgreifen, die einen Fang deutlich einfacher machen.

Tag Mächtige Pokémon Samstag Alola-Kokowei*

Scherox*

Libelldra*

Walraisa*

Metagross*

Impoleon*

Magnezone*

Meistagrif*

Maxax* Sonntag Azumarill*

Seedraking*

Stolloss*

Tentantel*

Trikephalo*

Viscogon*

UHaFnir*

Granforgita*

Suelord*

Welche Monster gibt es in Eiern? Innerhalb der Naturzone erhaltene 10-km-Eier können die folgenden Monster beinhalten:

Gramokles*

Clavion*

Sen-Long*

Duraludon*

Welche Monster gibt es durch Rauch? Durch den Einsatz von Rauch, könnt ihr an beiden Tagen im Event besondere Monster anlocken. Dies gilt nicht für den täglichen Abenteuerrauch.

Alola-Kokowei*

Azumarill*

Scherox*

Seedraking*

Stolloss*

Libelldra*

Impoleon*

Magnezone*

Meistagrif*

Trikephalo*

Welche kostenlosen Boni gibt es? Alle Trainer können in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr an beiden Event-Tagen von den folgenden Boni profitieren:

Chance, an PokéStops und Arenen GO-Safaribälle zu erhalten

bis zu 3 kostenlose Raid-Pässe durch Arenen

das maximale, tägliche Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

Chance, auf Routen mächtigen Pokémon zu begegnen

Team-Play hält 8 Stunden lang an

bis zu 3 Schnappschuss-Überraschungen pro Tag mit Stahl- und Drachen-Monstern

Event-Feldforschungen

Zudem gibt es einige exklusive Attacken für Monster, wenn ihr sie innerhalb der Naturzone fangt oder entwickelt:

Machomei mit modischer Jacke: Karateschlag

Libelldra: Erdkräfte

Metagross: Sternenhieb

Magnezone: Magnetbombe

Maxax: Breitseite

Trikephalo: Wirbler

Granforgita: Riesenhammer

Inhalte für Ticket-Inhaber

Ihr könnt für die Naturzone für 12,99 € auch wieder ein optionales Ticket erwerben. Dadurch schaltet ihr zusätzlich die folgenden Inhalte in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr für die beiden Event-Tage frei:

erhöhte Chance auf Shinys

doppelte Menge an Fang-Bonbons

eine Spezialforschung mit Stahl- oder Drachen-Monstern

Latias* und Latios* können als mächtige Pokémon durch Rauch angelockt werden

Rauch kann außerdem Icognito* in den Formen W, I, L und D anlocken

tägliches Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 3.200 erhöht

mehr Dyna-Partikel durch Gehen und von Kraftquellen

bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe von Arenen

doppelte Wirkdauer für Rauch

Lockmodule halten 2 Stunden lang

höhere Chance auf 10-km-Eier von PokéStops und Arenen

bis zu sechs Schnappschuss-Überraschungen pro Tag

Zudem sind an beiden Tagen in der Zeit von 0:00 bis 23:59 Uhr die folgenden Boni aktiv:

bis zu 6 Spezial-Tausche pro Tag

halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tausch

Freut ihr euch auf das Event? Was ist euer Highlight? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch im aktuellen Monat erstmal noch im Spiel erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.