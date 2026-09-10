Wenn Wardogs eure aktuelle Shooter-Hoffnung ist, hat das wahrscheinlich einen Grund: Ihr werdet langsam alt

Wardogs spricht eine relativ klare Zielgruppe an. Das unterstreicht auch eine Diskussion in den sozialen Medien, die zeigt, dass schnelle Reflexe nicht alles sind, schon gar nicht in der neuen Battlefield-Alternative.

Wen spricht Wardogs an? Auf Reddit und X tummeln sich derzeit etliche vorfreudige Spieler, die es kaum erwarten können, heute Abend in Wardogs endlich so richtig durchzustarten. Dabei entfacht auch eine Diskussion, für wen Wardogs eigentlich ist und wen es besonders anspricht.

Dabei kristallisiert sich heraus, dass der neue Shooter vor allem „ältere“ Personen, schätzungsweise zwischen 25 und 44, anspricht. Und das hat laut Community einige klare Gründe.

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„Ich glaube, wir haben es geschafft, ein Spiel zu finden, in dem uns die Jüngeren nicht einfach komplett demütigt“

Welche Gründe sieht die Community? Die Schätzung der Altersgruppe stammt aus einer Statistik, die ein YouTuber zu seinem sehr erfolgreichen Wardogs-Video auf Reddit teilt. Dort sieht man, dass sich 48,6 % der ca. 60.000 Zuschauer im Alter von 25–34 und 36,8 % im Alter von 35–44 befinden.

Hierbei muss man bedenken, dass viele Spieler der jüngeren Generationen sich eher auf TikTok oder Instagram herumtreiben. Trotzdem spiegeln etliche Diskussionen dieses Bild zumindest in großen Teilen wider.

Laut Community hat das vor allem den Grund, dass Wardogs weniger auf schnelle Reflexe, sondern vor allem auf folgende Aspekte wertlegt und diese belohnt:

Spielverständnis und Taktik

Gute Bewegung und Positionierung

Kommunikation im Team

Der Erfolg basiere vor allem auf kluger Positionierung, Bewegung im Gelände und Teamabsprache, anstatt auf blitzschnellen Reflexen oder extremer Zielgenauigkeit. Das Gameplay sei zudem ruhiger gehalten, sodass ein kurzer Konzentrationsverlust nicht sofort zur Niederlage gegen jüngere Spieler führe.

@euthigas schreibt dazu auf X: „Ein Spiel mit gemächlicherem Tempo, ältere Spieler. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben ein Spiel gefunden, bei dem die Jüngeren – mit ihren blitzschnellen Reflexen – uns nicht einfach komplett demütigen.“

Am 10. September 2026 geht es offiziell los und Wardogs startet in den Early Access. Sobald ihr ins Spiel kommt, werden viele von euch schnell leveln wollen. Wir haben deshalb ein paar Tipps für euch, mit denen ihr effektiv loslegen könnt: Wardogs: Schnell leveln – Mit diesen Tipps steigt ihr effizient auf