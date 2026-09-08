Trainer in Pokémon GO sichert sich eine eigene Arena auf Arbeit, bereut es schon nach einem Tag

Manche Arenen sind in Pokémon GO belebter als andere. Das musste nun auch ein Trainer erfahren, der durch eine neue Arena frustriert wurde.

Warum will ich eine eigene Arena? Wenn ihr in Pokémon GO regelmäßig kostenlose Münzen erhalten wollt, dann kommt ihr um eine Sache wohl oder übel nicht herum: Arenen. Verteidigt ihr Arenen, dann erhaltet ihr pro 10 Minuten, die ein Monster eine Arena verteidigt hat, eine Münze, sobald die Monster aus den Arenen besiegt wurden. Auf diese Weise könnt ihr 50 Münzen am Tag erhalten.

Auf diese Weise entspannt an Münzen zu gelangen war wohl auch das Ziel eines Trainers, der es geschafft hat, eine eigene Arena freizuschalten. Doch nicht nur er scheint sich über die neue Arena zu freuen.

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Arena freigeschaltet, Frustration erhalten

Was hat der Trainer gemacht? Wie er in seinem Beitrag auf Reddit schreibt, hat er es geschafft, dass eine Arena bei ihm auf der Arbeit freigeschaltet wurde. Dazu gehört gleich doppelt Glück. Denn während ihr jederzeit PokéStops einreichen könnt, ist etwas mehr Glück nötig, damit daraus selbst eine Arena wird. Zumal es auch nicht so einfach ist, dass ein eingereichter PokéStop überhaupt freigeschaltet wird.

Mit einer Arena direkt bei eurer Arbeit könnt ihr im Idealfall ziemlich entspannt jeden Tag die Arena einnehmen und habt bis zum Feierabend die nötige Zeit, um die 50 Münzen zu erhalten. Wie gesagt, im Idealfall.

Was passierte dem Trainer? Scheinbar ist die Arena etwas beliebter, als der Trainer erhofft hat. Denn er konnte am ersten Tag mit der neuen Arena gerade einmal 21 Münzen erhalten, wie er schreibt.

Durch die scheinbar unverhoffte Popularität müsste er ständig die Arena verteidigen oder neu erobern, wozu er nach eigenen Angaben einfach keine Lust hat. Zumal sich das wohl auch etwas auf die Arbeitszeit auswirken könnte.

Wer sind die anderen Trainer? Ob seine Arbeit einfach an einer beliebten Stelle ist, an der viele Trainer vorbeikommen, oder ob die halbe Belegschaft ihn aus der Arena kickt, ist nicht bekannt. Sollten es Kollegen sein, dann könnte sich mitunter doch eine akzeptable Lösung für alle finden lassen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Arena bei euch auf der Arbeit oder sogar zu Hause? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im aktuellen Monat noch auf euch im Spiel warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.