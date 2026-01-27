Trainer aus Pokémon GO erschafft sich neue PokeStops, verrät seinen Trick, damit ihr das auch tun könnt

2 Min. Paul Kutzner
In Pokémon GO könnt ihr neue PokéStops vorschlagen. Ein Trainer zeigt, wie stark sich eine Gegend dadurch verändern kann und gibt Tipps.

PokéStops sind ein wichtiger Bestandteil von Pokémon GO. Hier könnt ihr nicht nur neue Feldforschungen erhalten und Lockmodule einsetzen, sondern vor allem wichtige Items abgreifen, die ihr im Spiel braucht. Hierzu gehören Bälle, Items zur Genesung eurer Monster sowie Beeren.

Ein Trainer zeigt auf Reddit, wie er innerhalb kürzester Zeit eine Menge neuer Stops im Spiel freischalten lassen konnte. Außerdem gibt er direkt noch Tipps mit, wie ihr das auch tun könnt.

S2-Zellen und wie sie funktionieren

Was hat der Trainer gemacht? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit erklärt, hat er seit Beginn des Jahres in einer Gegend mehr als 50 PokéStops eingereicht. Während viele Trainer immer wieder Probleme bei der erfolgreichen Einreichung von PokéStops haben, wurde ein Großteil der Einsendungen des Trainers bereits erfolgreich angenommen.

Dies sorgt dafür, dass eine Vielzahl neuer PokéStops in der Gegend entstanden sind. Den Vorher-Nachher-Vergleich könnt ihr in seinem Beitrag auf Reddit sehen:








Was sind S2-Zellen? Laut des Trainers gibt eine wichtige Mechanik, die ihr grundsätzlich bei der Einreichung von neuen Stops beachten müsst. Dies sind die sogenannten S2-Zellen. Dabei handelt es sich um einen mathematischen Mechanismus, auf dem die Welt von Pokémon GO aufgebaut ist.

Diese S2-Zellen besitzen unterschiedliche Level mit unterschiedlichen Größen. Für die Einreichung von neuen PokéStops sind die Zellen auf Level 17 relevant. In einer solchen Level-17-Zelle kann es nur einen PokéStop geben.

Wollt ihr also einen Stop einreichen und in der Level-17-Zelle ist bereits ein Stop vorhanden, dann wird der neue Stop nicht genehmigt. Eine Karte, in der ihr euch die verschiedenen Zellen angucken könnt, findet ihr auf vesoyu.github.io. Auf dem Button im oberen, rechten Bereich der Karte könnt ihr die Level-Größe auswählen, die angezeigt werden soll.

Während pro Level-17-Zelle ein PokéStop erlaubt ist, definieren Level-14-Zellen die Anzahl an Arenen in einem Gebiet. Eine Level-17-Zelle besteht aus 64 Level-14-Zellen. Die Anzahl an Arenen, die in einer 14er-Zelle vorhanden sein kann, ist wie folgt definiert:

  • 1 PokéStop → 0 Arenen
  • 2–5 PokéStops → 1 Arena
  • 6–19 PokéStops → 2 Arenen
  • 20–34 PokéStops → 3 Arenen

Wird die entsprechende Anzahl an PokéStops einer Zelle erreicht, dann wird automatisch einer dieser Stops zu einer Arena. Bei der Auswahl, welcher Stop zu einer Arena wird, haben Trainer keinen Einfluss.

Achtet also bei der Einreichung vorab darauf, dass in der Level-17-Zelle, in der ihr einen Stop einreichen wollt, bisher noch keiner vorhanden ist. Detailliertere Informationen zum Zellen-System in Pokémon GO findet ihr auf pokemongohub.net.

Was empfiehlt der Trainer außerdem? Neben dem notwendigen Grundlagen-Wissen über die S2-Zellen, empfiehlt der Trainer zudem, der Wayfarer Community beizutreten. Hier könnt ihr noch mehr Hilfe aus der Community erhalten, um eure PokéStops freigeschaltet zu bekommen.

Wie kann ich PokéStops einreichen? Wenn ihr nun selbst PokéStops einreichen wollt oder helfen wollt, dass eingereichte Stops freigeschaltet werden, dann könnt ihr dies in Niantic Wayfarer tun. Dafür müsst ihr Level 35 in Pokémon GO erreicht haben.

In wenigen Tagen endet der Monat Januar. Wenn ihr wissen wollt, was euch in den letzten Tagen des Monats noch an Inhalten wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.

