Ein erstes verstecktes Bild zur großen Wild Area 2026 in Pokémon GO sorgt für Hoffnung in der Community

Dataminer haben ein Bild entdeckt, das erste potenzielle Hinweise zum dritten großen Event des Jahres in Pokémon GO zeigt. Das sorgt für Hoffnung unter Trainern.

Seit 2024 gibt es neben der GO Tour und dem GO Fest ein drittes großes, jährliches Event: die Wild Area beziehungsweise Naturzone. Die diesjährige globale Ausgabe wird am 14. sowie 15. November 2026 stattfinden.

Die Pokeminers haben nun ein erstes Bild in den Spieldateien gefunden, das die ersten potenziellen Monster des Events andeutet. Beachtet also dabei, dass es sich bisher nicht um offizielle Informationen von Pokémon GO handelt, sondern um eine Datei, die Dataminer entdeckt haben. Ob die Inhalte letztlich genau so im Spiel landen, ist also ungewiss.

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Abenteuereffekte mit weniger Arbeit

Was ist auf dem Bild zu sehen? Auch wenn das Bild auf Reddit nicht die beste Auflösung hat, so sind hier scheinbar die folgenden Monster zu sehen:

Duraludon

Kindwurm

Milza

Maxax

Stalobor

Digda

Scherox

Palkia

Dialga

Machomei

Während das Machomei hinten auf einer Arena steht, fällt hier vor allem eine Besonderheit auf: Dialga und Palkia stehen auf Kraftquellen.

Da bei den bisherigen Naturzonen grundsätzlich auch Dyna- und Gigadynamax-Monster eine Rolle gespielt haben, könnte das Bild also darauf hindeuten, dass Dialga und Palkia in ihren Dynamax-Formen im Event erscheinen werden.

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Warum ist das gut? Sollten die beiden legendären Monster wirklich als Dynamax-Pokémon erscheinen, dann wäre das eine gute Möglichkeit, um recht einfach an Bonbons für die beiden Drachen zu gelangen. Wenn ihr das Monster in einer Kraftquelle bezwingt, dann könnt ihr dort ein Monster platzieren, das anderen Trainern im Kampf hilft.

Dafür erhaltet ihr Bonbons, sobald euer Monster von der Kraftquelle zurückkehrt. Während das grundsätzlich schon praktisch ist, könnte das gerade bei den beiden Legendären sehr hilfreich sein, wenn ihr regelmäßig ihre Abenteuereffekte einsetzt. Hierfür benötigt ihr schließlich unter anderem Bonbons, an die ihr sonst schwer gelangt.

Was sagt die Community? Auf Reddit sind viele Trainer von dem Bild begeistert und hoffen, dass die beiden Dynamax-Formen ins Spiel kommen. Neben der Möglichkeit des Bonbon-Farmens könnten sie nämlich auch grundsätzlich starke Monster für Dynamax-Kämpfe werden. Einige Kommentare dazu lauten:

„Ideal zum Sammeln von Bonbons für Abenteuer-Effekte“ schreibt smcdowell26

„Ich brauche zehn Dynamax-Palkia, nur um sie an Kraftquellen zu platzieren“ meint rachycarebear

„Endlich können wir Kraftquellen nutzen, um Bonbons für Raumschlag und Zeitenlärm zu sammeln. Danach werde ich nie wieder Sonderbonbons für Palkia oder Dialga verwenden“ kommentiert rammohammadthomas

„Sowohl Palkia als auch Dialga verfügen über Feuerodem, was sie meiner Meinung nach sofort zu brauchbaren Tanks macht“ ergänzt Zulrambe

Was sagt ihr dazu? Hofft ihr auch, dass beide Formen in der Naturzone debütieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis zur Naturzone dauert es noch einige Zeit. Doch auch bis dahin gibt es einige Inhalte im Spiel. Welche das aktuell sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.