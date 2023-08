„Die großartigste Cyberpunk-Welt, die ich je gesehen habe“ – Neues Rollenspiel auf Steam angekündigt

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Für gewöhnlich denkt man in diesem Genre an Kämpfe gegen die Mächtigeren, gegen die Unterdrückung, für die Freiheit und so weiter. Nivalis bietet euch die Herausforderung des Überlebens in einer Stadt der Zukunft auf eine ruhigere, lebensnahe Weise.

Beliebter Putz-Simulator auf Steam kommt in den Xbox Game Pass – „Kann’s kaum abwarten, sieht so entspannend aus“

Wunderschönes Rollenspiel erinnert an Chrono Trigger und Final Fantasy, erscheint kostenlos für PS Plus Extra und den Xbox Game Pass

Es kommt ganz darauf an, was ihr daraus macht.

In der Slice-of-Life Simulation Nivalis könnt ihr es jedoch hautnah erleben. Beginnt eure Reise wortwörtlich am Boden der Stadt und entscheidet selbst, wie schnell und hoch euer Weg führen soll.

Worum geht es? Wie lebt es sich in einer Cyberpunk-Stadt, in der Gangs deine Organe rauben wollen, Corps dich fürs Atmen bestrafen und ein Serienkiller frei herumläuft? Sicherlich nicht besonders einfach.

Nivalis ist ein Rollenspiel-Lebenssimulator, der auf Steam erscheint und euch in eine interessante Cyberpunk-Stadt wirft. Auch wenn das Spiel noch ziemlich unbekannt ist, sollte es definitiv einen Blick wert sein, da es mit einem frischen Ansatz an das ganze Cyberpunk-Genre herantritt.

