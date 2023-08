Wunderschönes Rollenspiel erinnert an Chrono Trigger und Final Fantasy, erscheint kostenlos für PS Plus Extra und den Xbox Game Pass

Letztes Jahr erschien Chained Echoes und lies mit seinem Mix aus alten JRPG-Tugenden mit modernem Anstrich viele nostalgische Herzen höher schlagen. Sea of Stars will nun in eine ähnliche Kerbe schlagen. Abonnenten von Game Pass und PS Plus Extra können das Spiel nächste Woche direkt ohne zusätzliche Kosten spielen.

Was ist Sea of Stars? Sea of Stars ist ein klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel. Das Spiel erinnert von seinem Stil und Gameplay an Klassiker der SNES-Zeit wie Chrono Trigger oder Final Fantasy 6. Technisch aber ist das Spiel in der Moderne angekommen und hebt Pixel-Grafik auf ein neues Level.

Das Spiel bietet mehrere spielbare Charaktere und macht das rundenbasierte Kampfsystem aktiver. Drückt ihr im richtigen Moment die Knöpfe, könnt ihr den Schaden der Angriffe erhöhen oder den erlittenen Schaden reduzieren. Das erinnert an Elemente aus beispielsweise Paper Mario oder Mario und Luigi.

Den Launch-Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Alte Tugenden mit modernem Anstrich

Was bietet Sea of Stars noch? Um sich an moderne Standards anzupassen, will das Spiel viele Features bieten.

Keine zufälligen Encounter

Keine separaten Battle-Screens

Kein Grinden

Trotzdem eine Story passend zu den alten Spielen

Viele Minispiele und Nebenaktivitäten

Wunderschöne Pixel-Optik

Technisch ist auch das Dynamic Lighting beeindruckend. Dabei wird das Licht dynamisch gerendert. Ob Tag oder Nacht und je nach Wetter fällt das Licht anders auf die Charaktere und Umgebung. Dadurch passen sich Schatten und Optik dynamisch in Echtzeit an, wodurch ein besonderer Look in Kombination mit der schönen Pixel-Optik entsteht.

Das ähnlich inspirierte Chained Echoes gewann dieses Jahr sogar beim Computerspielpreis:

Wann erscheint Sea of Stars? Das Spiel erscheint nächste Woche am 29.08.2023 auf der PlayStation 4/5, Xbox Series, Steam und Switch. Abonnenten von Game Pass und PS Plus Extra können das Spiel sogar ohne zusätzliche Kosten an dem Tag herunterladen und loszocken.

