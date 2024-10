Twitch-Streamer und Profis verzweifeln in EA FC 25 an der Weekend League, obwohl sie teure Top-Spieler einsetzen

In EA FC 25 hat vergangenes Wochenende (18. bis 20. Oktober 2024) die Weekend League für zahlreiche Wutausbrüche bei mehreren Twitch-Streamern gesorgt. Selbst die teuersten Karten konnten die Content Creators nicht vor Niederlagen bewahren. Auch ehemalige und amtierende Weltmeister kommen ins Straucheln.

Um welche Streamer geht es? Die Weekend League in FC 25 hat gleich mehrere Streamer an den Rand des Wahnsinns gebracht. Folgende bekannte, deutsche Streamer für EA FC holten aus den insgesamt 15 Spielen in den Champions Finals diese Ergebnisse:

Elias „EliasN97“ Nerlich: 10 Siege, 5 Niederlagen

Simon „GamerBrother“ Schildgen: 9 Siege, 6 Niederlagen

Niklas „WillyGamingHD“ Wilson Sommer: 10 Siege, 5 Niederlagen

Alle drei Streamer holen in der Regel bessere Ergebnisse, GamerBrother und EliasN97 schafften dieses Jahr sogar schon 13 bzw. 14 Siege und damit Rang 2. Die Resultate der Streamer blieben somit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

Was ist die Weekend League? Bei den Champions Finals, meistens nur Weekend League genannt, handelt es sich um den kompetitivsten Modus in EA FC. Als Spieler hat man nach der Qualifikation 15 Spiele am Wochenende zur Verfügung, um möglichst viele Siege für starke Belohnungen zu erlangen.

Wie sahen die Teams der Streamer aus? Die Streamer spielten größtenteils absolute Top-Karten für Ultimate Team. Dementsprechend teuer waren auch die Teams, die sie benutzen:

Team-Marktwert von EliasN97: ca. 25. Millionen Münzen (Top-Spieler: Icon Pele)

Team-Marktwert von GamerBrother: ca. 13 Millionen Münzen (Top-Spieler: Total Rush Mbappé)

Team-Marktwert von WillyGamingHD: ca. 16 Millionen Münzen (Top-Spieler: Gold Mbappé)

So fiel die Reaktion der Streamer über ihre Bilanzen aus: Allen drei Streamern war die Verzweiflung in vielen Partien deutlich anzumerken. EliasN97 schlug während seines Streams mehrere Male derart wütend auf seinen Tisch ein, dass sogar seine Set-Beleuchtung kurzzeitig ausfiel. GamerBrother und WillyGamingHD zerstörten jeweils einen Controller, als sie ihn zornig auf den Boden geworfen hatten.

Während GamerBrother die Schuld für sein Versagen größtenteils an seinem eigenen Unvermögen festmachte, suchten vor allem EliasN97 und WillyGamingHD die Fehler beim Spiel und EA Sports. Besonders EliasN97 nannte gleich mehrere Gründe, was seiner Meinung nach in FC 25 alles schiefläuft.

EliasN97 kritisiert das Tempo und die Verteidigung

Welche Probleme hat EliasN97 mit FC 25? Das größte Problem sieht er im Angriffsspiel. Ihm fällt es viel schwerer als in anderen FC-/FIFA-Teilen, Torchancen zu kreieren.

Selbst den schnellsten Spielern in FC 25 fehle die Endgeschwindigkeit, sodass sie immer wieder von langsameren Verteidigern eingeholt würden. Das merke man besonders, nachdem der geheime Sprint-Boost nach dem ersten großen Patch aus dem Spiel entfernt wurde.

Außerdem kritisiert er die Behäbigkeit des Gameplays, allen voran das Dribbling und die Beweglichkeit der Spieler. Sie würden sich schlichtweg nicht schnell bewegen oder drehen lassen, was es erschweren würde, sich den nötigen Freiraum zu verschaffen, schießen zu können.

Gleichzeitig sei die KI der Verteidigung viel zu stark, sodass kaum Möglichkeiten bestehen würden, sich gegen gegnerische Abwehrspieler durchzusetzen. Verteidiger würden sich automatisch immer richtig verhalten und Lücken in der Defensive viel zu schnell schließen.

Die meisten Tore würden nach den ersten Patches somit nur aus Kontern oder (Spiel-)Fehlern resultieren, was sehr frustrierend sei.

Gameplay stellt selbst Weltmeister vor schwierige Aufgaben

Dass nicht nur Content Creators Schwierigkeiten mit dem Gameplay haben, zeigen auch die Bilanzen zweier eSport-Weltmeister.

Mohammed „MoAuba“ Harkous, ein ehemaliger deutscher FIFA-Weltmeister, konnte die Weekend League auch „nur“ mit einem 14-1 beenden. Noch gravierender als sein eigenes Abschneiden bewertet er aber, dass der amtierende Weltmeister Anders Vejrgang die zweite Woche in Folge keine 15 Siege erreichen konnte.

Auf seinem X-Account schrieb er: „Anders hat B2b (back-to-back, Anm. d. Red.) kein 15-0 in der WL geholt, sonst holt er 15-0 gegen Pros. Wenn selbst er Probleme hat, in dem Spiel Tore zu schießen, dann ist uns auch nicht mehr zu helfen.“ (via X.com)

Anders Vejrgang, der beim eSport-Team von Red Bull Leipzig unter Vertrag steht und immer noch den Rekord für die meisten gewonnenen Weekend-League-Partien am Stück hält, beendete das Wochenende in FC 25 mit einer 14-1-Bilanz.

Zwar wirkt das angesichts einer einzigen Niederlage wie Meckern auf hohem Niveau, dennoch scheinen besonders Spielern die Bedingungen in FC 25 noch nicht ganz zu liegen, die sehr offensiven Fußball spielen wollen.

Es bleibt abzuwarten, welche Veränderungen der ein oder andere Patch noch mit sich bringt oder ob sich die Profis an das aktuelle Gameplay gewöhnen müssen.