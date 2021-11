ESO bringt als 1. MMORPG die neue Wundertechnik von Nvidia – Soll mehr FPS bringen

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Vor allem kommt ein begehrtes Feature mit Update 32 , auf welches bereits viele Spieler warten. Dabei handelt es sich um „Armory Assistants“: Hier lassen sich Charakter-Builds abspeichern und per Knopfdruck jederzeit ändern. Das ist vor allem für User spannend, die in Bosskämpfen schnell ihr Set wechseln wollen oder müssen.

Besitzer einer AMD-Grafikkarte haben davon jedoch erst mal nichts, da Nvidias Technik nur mit RTX-Grafikkarten funktioniert. Denn diese setzen auf sogenannte Tensor-Kerne, die für die Berechnungen zuständig sind. AMD hat mittlerweile zumindest mit AMD’s FidelityFX Super Resolution eine DLSS-Alternative vorgestellt. Ob AMD‘s FSR in Zukunft auch einen Weg in die Welt von ESO finden wird, wissen wir bisher noch nicht.

Darum bringt euch neue Technik eine bessere Performance: DLSS skaliert niedrige Auflösungen auf hohe Auflösungen wie 4K hoch und spart damit Leistung. So könnt ihr auf hohen Auflösungen spielen und habt eine stabile Framerate. Dafür leidet die Bildqualität je nach DLSS-Stufe etwas. Der Vorteil ist, dass ihr auf diese Weise deutlich höhere Frameraten bekommt. Laut Nvidia ist ihr von einer Steigerung der Framerate von bis zu 50 % die Rede (via nvidia.com ).

