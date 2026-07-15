Nutzer wird auf seiner PS5 von einem Spiel ausgesperrt, zeigt, was uns in einer Zukunft ohne Discs erwartet

PlayStation-Spiele nur noch digital? Ein Nutzer zeigt, wie das im schlimmsten Fall enden kann: keinen Zugriff mehr auf gekaufte Spiele.

Das englischsprachige Magazin Techradar.com berichtet, dass ein Nutzer auf Reddit eine halbe Stunde lang keinen Zugriff auf die digitale Kopie von „Ghost of Yotei“ auf der PS5 hatte. Auch dann nicht, nachdem er die Lizenz aktualisiert hatte.

Beim Versuch, das Spiel zu öffnen, erschien folgende Meldung: „Dieser Inhalt kann nicht genutzt werden. Deine Lizenzen werden derzeit überprüft. Versuche es später erneut.“

Der Beitrag auf Reddit wurde mittlerweile von einem Moderator gelöscht, zeigt aber dennoch, was es bedeutet, wenn bald alle Spiele nur noch digital erhältlich sein sollten. Die Diskussion unter dem Post zeigt auch, was viele Leute gerade über die Situation denken.

Woran hat es am Ende gelegen? So richtig klar wird das tatsächlich nicht. Einige mutmaßen, dass es daran liegen könnte, dass er zwei PS5-Konsolen zu Hause hat und er Offline-Play nicht richtig eingerichtet hat. Die Lösung des Nutzers ist am Ende gewesen, an die PS5 seiner Kinder zu wechseln, wo er das Lizenz-Problem umgehen und trotzdem spielen konnte.

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Wenn Lizenzen nicht geprüft werden können, könnt ihr nicht spielen

Die ganze Diskussion bekommt eine zusätzliche Brisanz, weil Sony angekündigt hat, die physischen Medien einzustellen.

Schon vor einigen Wochen kursierte das Gerücht, dass man sich alle 30 Tage auf seiner PlayStation anmelden müsse, damit die Lizenzen der gekauften Spiele validiert werden und man überhaupt spielen könne. Später stellte Sony klar, dass dies nur direkt nach dem digitalen Kauf geschehen müsse und dass es keinen Online-Zwang für gekaufte Spiele geben würde. Dennoch hatte das einige Nutzer verunsichert.

Kann man überhaupt offline spielen? Ja, PlayStation bietet auch einen expliziten Guide dazu an, wie ihr eure digital gekauften Spiele offline spielen könnt. Wichtig ist jedoch, dass dadurch einige Funktionen der PS5 eingeschränkt werden und nicht nutzbar sind. Ausnahmen sind Spiele, die eine Online-Verbindung zwingend benötigen.

Wichtig ist jedoch, dass ihr den Offline-Modus vorher aktivieren müsst. Seid ihr, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich offline, kann euch eure Konsole den Spielstart verweigern, obwohl ihr eine gültige Lizenz besitzt. Etwa, wenn die PlayStation-Server vom Ansturm der GTA-Spieler im November überrollt werden und eure Lizenz nicht geprüft werden kann.

Kann mir das mit Disc passieren? Nein, eine Disc könnt ihr in der Regel auch ohne Offline-Modus verwenden, da die Lizenz auf der Disc liegt und das Spiel dann problemlos starten kann. Einige Spiele setzen mittlerweile aber einen Download voraus, damit sie von der Disc starten können. Damit wollen Entwickler auch verhindern, dass zu früh ausgelieferte Discs vor dem Release spielbar sind. So war das etwa bei Crimson Desert der Fall, wo man eine Fehlermeldung vor dem Release erhielt.

Sony stellt die Disc-Produktion ein. Die Entscheidung wird stark kritisiert, doch sie dürfte kaum noch zu ändern sein. Das zeigt das wichtigste Werk für die Disc-Herstellung in Österreich. Denn hier will man bereits alle Mitarbeiter auf neue Produkte umschulen: Viele hoffen, Sony überdenkt das Ende der Disc noch einmal, aber dafür dürfte es schon längst zu spät sein