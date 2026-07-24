Fortnite auf der PS5 down: Alle Infos zu Server-Status und Login-Problemen

Aktuell ist das PlayStation Network (PSN) down und davon ist Fortnite auf der PS4 und PS5 ebenfalls betroffen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht.
Was ist gerade los? Das PlayStation Network ist derzeit down und tausende Spieler sind aktuell betroffen. Warum es derzeit Probleme gibt, ist noch nicht bekannt, Sony hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert.
Das beliebte Online-Spiel Fortnite ist ebenfalls davon betroffen, da ihr euch zum Spielen mit eurem PS-Account anmelden müsst. Solange die Authentifizierung darüber nicht funktioniert, kommt ihr nicht ins Spiel. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht.
Freitag, 24.07.2026
17:35 Uhr
Die Störungsmeldungen auf allestörungen.de gehen nur minimal zurück und verharren mit rund 3.700 Meldungen auf einem hohen Niveau. Auch die offizielle Status-Seite von PlayStation zeigt nach wie vor Einschränkungen bei allen Services an. Wie verlässlich diese Angaben sind, bleibt allerdings abzuwarten – immerhin hat die Sony-Seite zuvor zwei Stunden lang falsche Informationen geliefert.
Da Fortnite ein Online-Spiel ist, werdet ihr euch weiterhin nicht im Spiel anmelden können.
Offline-Titel und Disc-Spiele laufen weiterhin problemlos, auch Downloads scheinen zu funktionieren. Immerhin will Sony bald die Disc für die PlayStation abschaffen, da sind die aktuellen Server-Probleme nicht unbedingt ein gutes Zeichen dafür.
17:25 Uhr
In der Zwischenzeit könnt ihr euch einen Fortnite-Livestream auf Twitch ansehen und direkt einen Drop abstauben. Um die Gitarre „The Helm“ einzusacken, müsst ihr einfach einem Streamer zuschauen, der in der Fortnite-Kategorie live ist.
17:10 Uhr
Bei uns auf der PS5 zickt die Technik leider immer noch rum. Der Shop hat weiter Schluckauf, das Einloggen in Online-Spiele klappt nach wie vor nicht und auch PS Plus verweigert weiterhin den Dienst.
Bisher gibt es noch keine offizielle Rückmeldung von Sony dazu, was genau die Ursache ist. Hoffen wir einfach das Beste, und dass der Login bald wieder klappt.
16:55 Uhr
Immerhin: Auf allestörungen.de gehen die Meldungen aktuell spürbar zurück. Lagen sie eben noch bei knapp 4.400, sind es jetzt „nur“ noch rund 3.700. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden.
16:50 Uhr
Auch Sony hat die Störungen inzwischen auf dem Schirm: Die offizielle Status-Seite von PlayStation meldet nun ebenfalls Probleme. Dort heißt es direkt vom Hersteller:
„Du hast möglicherweise Schwierigkeiten, Produkte aus dem PlayStation Store herunterzuladen. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für deine Geduld.“
Der Store verursacht weiterhin Probleme und PS Plus verweigert den Dienst.
16:31 Uhr
Auf der PS4 und PS5 ist derzeit Fortnite nicht erreichbar bzw. könnt ihr euch nicht einloggen.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wann es wieder weitergeht.
Auf der PS5 begrüßt euch derzeit die Nachricht: „Anmeldung bei deinem Konto für Fortnite ist nicht möglich, versuch es später erneut.“
Alle bekannten Fehlermeldungen, die euch momentan auf der PS5 über den Weg laufen könnten, findet ihr ebenfalls auf MeinMMO aufgelistet.
Wir sind bei den Server-Problemen für euch mit Argusaugen unterwegs und versorgen euch mit frischen Infos, sobald sie auftauchen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen
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Kommentare
Also Tatsächlich fing es bei mir erst mit einer Java Skript Fehlermeldung und erst dann brach die Online Funktion komplett ab und die Meldung WS-116414-7 nun schon seit fast fünf Stunden keine Anmeldung möglich.