Once Human: Alle Codes, die ihr im Juli 2024 einlösen könnt

Once Human ist gestartet und mit ihm einige Codes, die ihr einlösen könnt, um euch das Überleben zu erleichtern. Wie die Codes heißen und wo man sie eingeben sowie einlösen kann, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Mit Codes können Spieler sich in Once Human ohne großen Aufwand kostenlose Belohnungen sichern. Diese Codes sind jedoch nur temporär aktiv und müssen schnell eingelöst werden. Damit ihr keiner dieser Codes verpasst, aktualisieren wir euch diesen Artikel stetig mit neuen Codes.

Diese Codes könnt ihr im Juli 2024 einlösen

Im Juli 2024 gibt es aktuell diese aktiven Promo-Codes:

OnceHumanTBG – 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

– 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot OnceHumanJRpt – 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

– 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot OnceHumanIGP – 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

– 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot OnceHumanLG – 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

Achtet darauf, dass ihr nur einen der oben genannten Codes eingeben könnt. Diese stellen denselben Code, aber von verschiedenen Creatoren dar.

OnceHuman0710 – Camouflage vehicle skin color

– Camouflage vehicle skin color fcnx8nhxj7 – 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

So lassen sich Codes einlösen

Damit ihr die Codes in Once Human einlösen könnt, müsst ihr zuerst im Tutorial fortgeschritten sein. Die Quest heißt Eve of Evolution. Wenn ihr damit fertig seid, Materialien und Munition für eure Waffe herzustellen, könnt ihr auf den Shop-Tab zugreifen.

Aktiviert diesen Tab im Hauptmenü und wählt „Redeem Code“. Nun gebt ihr euren Code ein und aktiviert diesen. Habt ihr den Code aktiviert, müssten eure Items in eurem Rucksack landen.

Das war alles zu den Codes in Once Human. Wie findet ihr das neue Survival-Spiel auf Steam? Ist es besser als The Day Before? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr aktuelles findet ihr hier zu Once Human: Once Human startet zu mäßigen Reviews auf Steam, löst kurz nach Release einen Kritikpunkt der Spieler