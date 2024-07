Once Human startet zu mäßigen Reviews auf Steam, löst kurz nach Release einen Kritikpunkt der Spieler

Eines der meistgewünschten Spiele auf Steam ist erschienen. Once Human galt als Hoffnung im Survival-Genre. Die ersten Reviews sind gemischt und nicht frei von Kritik. Ein Problem haben die Entwickler aber schon kurz nach Release aus der Welt geschafft.

Wie ist Once Human gestartet? Das Survival-Spiel ist am 9. Juli 2024 auf Steam gestartet. Es ist kostenlos und galt als Hoffnungsträger, besonders bei enttäuschten Fans von The Day Before. Zuletzt gehörte es zu den meistgewünschten Spielen auf Steam. Die Demo im Rahmen des Steam Next Fest 2024 war ein voller Erfolg.

Aktuelle Nutzerreviews sind nun aber alles andere als euphorisch. Auf Steam steht das Spiel aktuell bei einer „ausgeglichenen“ Bewertung, wobei rund 5400 Personen abgestimmt haben.

Die Spieler haben verschiedene Kritikpunkte. Neben Serverproblemen, Lags, Wartezeiten und den Shop-Preisen stand ein weiterer, wichtiger Punkt im Zentrum der Kritik.

Die Entwickler haben das Feedback gehört

Was kritisierten die Spieler? Viele störten sich daran, dass Once Human die Spieler auf einen Charakter beschränkt. Wer gerne verschiedene Spielstände startet, wurde enttäuscht. Außerdem war es nicht möglich, den Server zu wechseln.

Die Entwickler haben diesen Kritikpunkt gehört und sich schnell darum gekümmert. Schon eine Stunde nach Release von Once Human wurde das Feature ins Spiel eingefügt, sich mehrere Charaktere erstellen zu können.

Laut Starry Studio, dem Entwickler, war die Erstellung mehrerer Charaktere eigentlich erst für den 1. August 2024 im Rahmen eines Updates geplant.

Das Feature wäre noch nicht perfektioniert gewesen, und man dachte, man brauche mehr Zeit. Der Plan wäre nach hinten losgegangen, weil sich viele Spieler an der Beschränkung gestört hatten.

Wie sind die Reaktionen der Spieler? Auf Reddit wurde das Update der Entwickler geteilt und hat gleich Kommentare von Spielern erhalten. Die meisten freuen sich über die Änderung.

Die Änderung kommt gut an, einige Fragen bleiben aber dennoch. Der User rektw fragt, ob es nun möglich wäre, den Charakter zu löschen. Die Antwort aus der Community lautet: weiterhin nicht. Dasselbe gilt auch für die Server: Es wäre nur ein Charakter pro Server möglich.

Einige Spieler kritisieren die Kommunikation seitens der Entwickler und ihre spontanen Entscheidungen. Der User Rothguard schreibt: „Bei fast jeder Wendung in dieser Spielentwicklung gab es suboptimale Kommunikation und es wurden absolut schreckliche Entscheidungen getroffen und dann wieder rückgängig gemacht.“

Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, wie sich Once Human im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Und ob die Entwickler andere Probleme technischer Natur bald ausmerzen. Das Feedback der Spieler hat in diesem Fall schon einiges bewirkt. Wenn euch Once Human nicht gefällt, findet ihr vielleicht an einem der 25 besten Survival-Spielen für Steam, PS5 und Xbox Gefallen.