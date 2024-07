Der Survival-Titel Once Human sollte all das sein, was The Day Before einst versprochen hatte. Ob es die Erwartungen der Spieler erfüllen kann, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was hat es mit Once Human auf sich? Once Human ist ein kostenloses Survival-Spiel für PC und Mobile, das Spieler gemeinsam eine offene Welt erkunden und gegen Monster kämpfen lässt.

Im Dezember 2023 galt Once Human als große Hoffnung für Survival-Fans, nachdem sich das einst meistgewünschte Spiel auf Steam, The Day Before, als böser Flop erwiesen hatte.

Beim Steam Next Fest 2024 dominierte die Demo von Once Human schließlich in allen Kategorien; es war eines der meistgewünschten Spiele auf Steam

Seit dem 9. Juli ist der Survival-Titel endlich spielbar – kurz vor Release gab es nochmal zwei schicke Trailer:

Spieler meckern: Once Human soll eine Datenkrake sein

Kann Once Human die Erwartungen erfüllen? Aktuell sieht es nicht wirklich danach aus. Die Survival-Hoffnung legte zwar einen passablen Start auf Steam hin, die ersten Bewertungen fallen jedoch eher gemischt aus.

Mit 68.000 gleichzeitigen Spielern und einem 24-Stunden-Peak von 82.000 befindet sich Once Human in den Top-20 der meistgespielten Spiele auf Steam, hat aber nur eine Wertung von 56 % positiv (via SteamDB)

Was stört die Spieler? Wie bei neuen Spielen üblich gab es auch bei Once Human zum Start Server-Probleme. Erste Spieler berichteten von langen Wartezeiten, Crashes und Lags. Für Frust sorgten zudem die Shop-Preise im Spiel sowie die Beschränkung auf einen Charakter, ohne die Möglichkeit, den Server zu wechseln.

Der mit Abstand häufigste Kritikpunkt ist jedoch die Datenschutzpolitik von Once Human. Viele Spieler bemängeln, dass das Survival-Spiel persönliche Daten verlange, die überhaupt nichts mit Gaming zu tun hätten. Dazu gehören laut Privacy Policy etwa der vollständige Name, der staatliche Ausweis sowie Pass-Daten (via easebar).

In Diskussionen auf Steam und Reddit sehen Nutzer das Datensammeln jedoch gelassener: Die Privacy Policy sei ziemlicher Standard. Die Daten würden zudem nicht automatisch erfasst, sondern beinhalten auch Informationen, die Spieler freiwillig übermitteln können – etwa, um einen Kauf zu tätigen oder an Umfragen teilzunehmen.

Entwickler reagieren auf Feedback, werden gelobt

Gibt es auch Positives? Tatsächlich ja. So zeigen sich die Entwickler bislang empfänglich für Feedback. So vermeldeten die Devs auf Discord wenige Stunden nach Release, man könne nun mehrere Charaktere erstellen. Dieses Feature sei eigentlich zurückgestellt gewesen, um es zu optimieren, das sei jedoch „nach hinten losgegangen“.

Die schnelle Reaktion wird von den Spielern belohnt und in den Rezensionen auf Steam gelobt. Das schlägt sich auch in der Gesamtwertung nieder, die zunächst eher negativ war und sich mittlerweile auf “gemischt” gesteigert hat.

Für einige erfüllt Once Human tatsächlich das, was einst in den Trailern von The Day Before versprochen wurde. Das Survival-Spiel erfindet zwar nicht unbedingt das Rad neu, macht aber einfach Spaß, so scheint der Konsens.

So ganz scheint Once Human also noch nicht dem Titel der großen Survival-Hoffnung gerecht zu werden. Nun muss sich zeigen, wie sich das Spiel entwickelt und ob ihm der Mobile-Status zum Verhängnis wird. Zur Not gibt es immerhin noch die 25 besten Survival-Games 2024 für PS5, Steam und Xbox