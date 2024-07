Neues Survival-Spiel auf Steam löscht nach jeder Season euren Fortschritt, will damit Fairness gewährleisten 

Seit heute können Spieler in Once Human auf Steam ums Überleben kämpfen. Wie das Entwicklerteam verriet, wird es eigene Seasons für den Survival-Titel geben. Allerdings hat das zur Folge, dass Spieler ihren Fortschritt teilweise verlieren.

Was ist Once Human? Das Survival-Spiel Once Human ist heute auf Steam gestartet. Nach dem Survival-Flop The Day Before wurde es zur Hoffnung vieler Spieler, denn es hat vielversprechende Features:

Once Human ist ein Survival-Spiel mit Sandbox-Elementen. Ihr versucht mit anderen Mitspielern, in einer postapokalyptischen Welt zu überleben.

In der Welt gibt es Monster mit übernatürlichen Kräften. Eine Aliensubstanz namens Stardust verwandelte die Lebewesen in Mutanten.

Es gibt sowohl PvE- als auch PvP-Server. Spieler können entscheiden, ob sie auf Manibus (PvE) oder Evolution’s Call (PvP) starten.

Die Spieler besitzen mobile Basen, die von wilden Kreaturen angegriffen werden können. Das kann auf PvP-Servern zum Vorteil genutzt werden, um die Gegner zu schwächen. Alternativ können sich Spieler dabei helfen, eine gemeinsame Basis zu bauen. Solltet ihr kein Freund von Menschen sein, gibt es auch Kreaturen, die euch sowohl beim Bauen als auch im Kampf unterstützen können.

Once Human könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

Seasons zerstören euren Spielfortschritt in Once Human, aber nicht komplett

Was hat es mit den Seasons auf sich? Das Entwicklerteam hinter Once Human wird in regelmäßigen Abständen neue Seasons veröffentlichen. Jede der Seasons soll eine eigene Länge und Story besitzen.

Nach einer Season soll es einen Reset geben. Ein Großteil der Items, die ihr in der Season gesammelt haben, landet in „Eternaland“. Dabei handelt es sich um eure persönliche Domäne, in der ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt.

Einige der Items bleiben auch nach der Season in eurem Besitz. Dazu zählen:

Blaupausen

Cosmetics

Bauanleitungen für Möbel

Accessoires für Waffen

Dagegen werden Rohstoffe, Waffen und ähnliche Items nach Eternaland verschifft. Diese Items könnt ihr dann nutzen, um eure private Basis zu errichten. Es soll hier viel mehr Möglichkeiten geben, das Eigenheim nach Belieben zu gestalten. Außerdem sollen Freunde eingeladen werden können, um das traute Heim zu besuchen.

Jede Season soll dabei in unterschiedliche Phasen unterteilt sein. Am Ende jeder Season könne jeder Spieler entscheiden, ob er dieselbe Season von vorne beginnen oder eine neue starten möchte.

Wieso gibt es die Seasons? Das Entwicklerteam will dadurch gewährleisten, dass Once Human fairer und entspannter wird. Neue Spieler könnten es schwer haben, gegen Veteranen mit ausgebauter Basis und verstärkter Ausrüstung anzutreten.

Obendrein solle jeder Wipe wie ein Neustart gesehen werden. Dadurch sollen Fehler, die Spieler bereuen, ausgemerzt werden. Nach einer Season können sie mit einem Neustart beginnen und aus ihren vorherigen Fehlern lernen.

Ein weiterer Pluspunkt sei es, dass Freunde, die einen unterschiedlichen Spielfortschritt besitzen, mit jeder neuen Season wieder zusammenspielen können.

Solltet ihr auf der Suche nach weiteren Steam-Spielen sein, könnte The Tribe Must Survive etwas für euch sein. Wie der Titel schon verrät, müsst ihr dafür sorgen, dass euer Stamm möglichst lange überlebt: In einem neuen Survival-Spiel auf Steam müsst ihr das Schicksal eures Stammes riskieren – Aber Mut wird belohnt