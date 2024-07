Das Survival-Spiel Once Human startet heute auf Steam, zeigt vor Release seine PvE- und PvP-Inhalte

Das Survival-Spiel Once Human startet in wenigen Stunden auf Steam. In zwei einzelnen Trailern wird jetzt noch mal Gameplay zum PvE und PvP gezeigt.

Once Human ist ein neues Survival-Spiel vom Entwicklerstudio Starry Studio, das heute Abend auf Steam startet. Vor allem nach dem Survival-Flop von The Day Before haben Genre-Fans schnell ein Auge auf Once Human geworfen und es wurde damals quasi zur Hoffnung für viele Spieler.

Once Human ist ein Survival-Spiel mit Sandbox-Gameplay.

Zusammen mit anderen Mitspielern versucht ihr in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Dort verwandelt eine Alien-Substanz, genannt Stardust, Lebewesen in Monster und verleiht ihnen übernatürliche Kräfte.

Es soll PvE- und PvP-Kämpfe gegen anderen Gruppen geben.

Zwei Trailer zeigen jetzt kurz vor dem Release noch mal einige Eindrücke der PvE- und PvP-Inhalte.

Was ist zu sehen? Im Trailer zu den PvP-Inhalten könnt ihr einen Blick auf die Kämpfe werfen, die ihr euch mit anderen Spielern in Once Human liefern könnt. Teilweise erstrecken sich diese Kämpfe über die ganze Map und ihr könnt zum Beispiel sehen, wie man einander mit seiner mobilen Basis über die ganze Map folgen kann.

Auch scheint ihr es als Spieler ausnutzen zu können, wenn eine fremde Base von den wilden Kreaturen angegriffen wird, um euren feindlichen Mitspielern das Leben doppelt schwierig zu machen.

Ein weiterer Trailer gibt Einblicke in die PvE-Inhalte des Survival Spiels. So zeigt der Trailer zum Beispiel einige der seltsamen Kreaturen und verschiedene Möglichkeiten, sich in der offenen Welt fortzubewegen, wie Tauchen, Gleiten oder Motorradfahren.

Gezeigt wird aber auch, dass ihr als Team zusammenarbeiten könnt, um eure gemeinsame Basis zu erbauen und euch gegen die verschiedenen Gefahren der postapokalyptischen Welt zu stellen. Aber nicht nur andere Spieler helfen euch in Once Human beim Kampf ums Überleben: Im Survival-Spiel Once Human bekommt ihr Unterstützung gegen Monster und Hunger: Von riesigen Katzen und plüschigen Dinos