Ein neues Survival-Spiel auf Steam vermischt Steinzeit mit Lovecraft-Horror und verlangt harte Entscheidungen

Survival-Fans können sich über ein neues Spiel freuen, das gerade auf Steam erschienen ist. Es vermischt verschiedene Ansätze, unter anderem düsteren Horror und ein Steinzeit-Setting.

Um welches Spiel geht es? The Tribe Must Survive ist am 23. Mai 2024 auf Steam erschienen. Es handelt sich um ein neues Survival-Spiel, das von Walking Tree Games GmbH entwickelt wurde.

Das Spiel versetzt euch in die Steinzeit, wo ihr als Anführer euren eigenen Stamm aufbaut. Dabei ist es wichtig, das Überleben eurer Mitglieder zu sichern. Ihr baut eure eigene Basis, versorgt sie mit Ressourcen und sorgt für ausreichend Sicherheit.

Denn wenn es Nacht wird, ist die Welt von The Tribe Must Survive sehr gefährlich. Nur mutige Spieler trauen sich aus der sicheren Basis, um auf nächtliche Streifzüge zu gehen.

Solange das Lagerfeuer brennt, ist alles in Ordnung

Wie spielt sich The Tribe Must Survive? Untertags seid ihr als Anführer vor allem damit beschäftigt, die Basis aufzubauen und zu erweitern. Euren Stammesmitgliedern teilt ihr Aufgaben, wie etwa das Hacken von Holz, zu.

Im Zentrum eures Lagers befindet sich das Lagerfeuer, das besonders nachts besser nicht erlischt. Denn die Dunkelheit ist gefährlich. Darin verbergen sich düstere Monster – allgemein soll die Stimmung des Spiels an den Horror von H.P. Lovecraft erinnern.

In seinen Geschichten spielen Ängste eine zentrale Rolle. Auch in The Tribe Must Survive haben eure Stammesmitglieder individuelle Sorgen, Nöte und Ängste. Aber auch Wünsche. Es ist wichtig, dass sie glücklich sind, und letztendlich überleben.

Die Entwickler verfolgen hiermit ein ähnliches Ziel wie Rimworld, das erst kürzlich eine vierte Erweiterung erhalten hat. Auch dort sind eure NPCs nicht einfach nur eine Zahl in der Statistik. Es soll sich schmerzhaft anfühlen, wenn ihr ein Mitglied eures Stammes verliert. Etwa bei einem der nächtlichen Ausflüge, die zwar risikoreich sind, aber auch spannende Belohnungen bieten.

So könnt ihr neue Handelsrouten freischalten oder seltene Ressourcen finden. Aber auch gefährliche Monster, die euch, oder auch eure Basis einfach überrennen.

Laut den Entwicklern soll es mit der Zeit auch innerhalb der Stammesgemeinschaft Konflikte geben. Jede Entscheidung von euch als Anführer soll deshalb zählen. Welche Rituale wollt ihr durchführen? Welcher spirituellen Richtung und Philosophie folgt ihr? Wie könnt ihr die wachsende Panik eindämmen, wenn eine Expedition schiefgeht?

Die Entwickler versprechen, dass es in jeder neuen Runde unerwartete Geschichten zu entdecken gibt. Die Welt ist dabei prozedural generiert. Im Laufe einer Runde schaltet ihr zudem Boni frei, die ihr in den nächsten Versuch mitnehmen könnt.

Wie kann ich das Spiel ausprobieren? Nach einer dreimonatigen Phase im Early Access ist The Tribe Must Survive nun erschienen und kann auf Steam erworben werden. Aktuell ist es bereits um 20 % reduziert und kostet statt 24,99 Euro nur 19,99 Euro. Das Angebot gilt bis zum 6. Juni 2024. Wollt ihr lieber als Wissenschaftler im Forschungslabor ums Überleben kämpfen, haben wir auf MeinMMO ein anderes Survival-Spiel für euch vorgestellt.