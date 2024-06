Medieval Dynasty bekommt endlich das große Koop-Update auf Konsolen – Trailer gibt Release-Termin bekannt

Dazu können sich Konsolen-Spieler dann auch über den Charakter-Editor freuen. Dieser erlaubt es auch eure männliche oder weibliche Spielfigur nach euren Vorstellungen zu gestalten. So sollt ihr euren Charakter mit noch mehr Persönlichkeit, zugeschnitten auf euch selbst, ausstatten können, bevor ihr euch in den Koop-Modus stürzt. Wenn ihr aber lieber nach einem neuen Survival-Spiel auf Steam sucht, dann schaut hier vorbei: Die 5 größten Survival-MMOs auf Steam im Mai 2024

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Im Dezember 2023 konnten sich Steam-Spieler bereits auf den Koop-Modus stürzen , was damals in der Community sehr gut ankam. Jetzt gab ein Trailer den Modus endlich auch für Konsolen bekannt:

Das beliebte Survival-Spiel Medieval Dynasty bietet bald auch Konsolen-Spielern einen Koop-Modus an. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to