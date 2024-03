„Da gehen wieder 100 Stunden für drauf“ – Eins der besten Spiele auf Steam geht endlich weiter

Die Kolonie-Simulation RimWorld ist eines der am besten bewerteten Spiele auf Steam. Von über 151.000 Rezensionen sind 98 % positiv. Die Sandbox erzählt fantastischen Geschichten. Jetzt hat der Chef angekündigt: Es kommt eine 4. Erweiterung.

Was ist RimWorld?

RimWorld ist eine Simulation, bei der Spieler die Angehörigen einer Kolonie auf einem feindlichen Planeten steuern und sich mit einer Erzähl-KI herumschlagen müssen, die regelmäßig neue Katastrophen auf die Spieler loslässt: Banditen, Untergrund-Aliens, Seuchen, Kannibalen, Vulkan-Asche, Schweinemenschen mit Maschinengewehren, sowas alles.

RimWorld erschien 2018 und gilt als ein einzigartiges Spiel-Erlebnis, weil immer wieder durch Zufallsmechaniken spannende Geschichten entstehen. Der Spieler wird vor Probleme gestellt, die er lösen muss.

RimWorld ist im Kern ein Rollenspiel, gemixt mit einem Aufbauspiel. Es ist durchzogen von bitterbösem Humor und einer Alles geht, was sinnvoll ist -Mentalität. So ist es möglich, Gegner gefangen zunehmen, auszuweiden, ihre Organe einzufrieren und später zu verkaufen. Man kann Gefangene aber auch versklaven, verkaufen oder rituell verspeisen.

Nach Erweiterungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022, die das Grundspiel bereits erheblich erweiterten, wurde jetzt eine 4. Erweiterung angekündigt.

Das weiß man zur Erweiterung: Fast nichts. Der Erschaffer von RimWorld, Tynan Sylvester, hat lediglich das Bild einer Frau auf Twitter gepostet und den Satz „It will awaken …“ („Es wird erwachen“).

Ein Release-Datum für die Erweiterung oder welche Feature noch kommen, verrät man noch nicht.

Viele warten, dass die 3 anderen DLCs mal in den Steam Sale kommen

Wie wird das diskutiert? Tatsächlich sind die Reaktionen auf Reddit etwas zwiegespalten.

Einige Leute sagen: RimWorld sei an sich schon so ein Kracher, dass man bislang keine DLCs gekauft hat. Schon mit dem Grundspiel hätten sei 300 Stunden verbracht. Man warte auf einen Sale für die DLCs – doch RimWorld gehe auf Steam einfach nie in den Sale.

Es ist tatsächlich so, dass die Preise für RimWorld-DLCs relativ stabil sind. Die beiden älteren DLCs gingen “nur mal” um 10 % runter. Der neueste DLC Biotech aus dem November 2022 war noch gar nicht im Angebot. Auch RimWorld selbst senkt seinen Preis während eines Sales lediglich um 20 % – die Entwickler sind hier ziemlich hart.

Andere, die den DLC eher kritisch beäugen, machen sich vor allem Sorgen, dass er wieder tausend von Mods kaputtmachen wird, die alle neu erscheinen müssen.

Es gibt aber auch Leute, die sich auf den DLC freuen und sagen, dass hier wieder erneut 100 Stunden in RimWorld versenken werden:

Da gehen die nächsten 100 Stunden drauf! , schreibt einer.

, schreibt einer. Ihm wird entgegnet: 100 Stunden seien was für Casuals!

DLCs zu RimWorld sind eine Wundertüte, entwickeln das Spiel unvorhersehbar

Darum ist das was Besonderes: Die „DLCs“ in RimWorld haben viel Fleisch und bringen neue Spiel-Elemente zu RimWorld, die man so nicht erwarten konnte.

RimWorld ist im Kern ein innovatives und verrücktes Spiel, das in alle möglichen Richtung erweitert wurde. Mit dem letzten DLC kamen etwa Tier-Mensch-Mutanten wie Schweinemenschen, Gen-Manipulation, aber auch Vampire zu RimWorld.

Wer weiß, was sich die irren Genies hinter RimWorld diesmal einfallen lassen.

Viele schreckt RimWorld auf den ersten Blick ab, weil es doch – als geistiger Nachfolger von Dwarf Fortress – einige ungewöhnliche Spiel-Mechaniken nutzt, an die man sich erst gewöhnen muss, wie eine priorisierte Aufgaben-Tabelle oder genaue Automatisierungs-Erlaubnisse oder Zeitpläne.

Wenn man bei RimWorld erstmal die Systeme gelernt und verstanden hat, erwartet einen jedoch ein ungewöhnlich tiefes und spannendes Spiel-Erlebnis.

