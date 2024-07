Once Human: Aluminium farmen – So findet ihr das Crafting-Material

In Once Human gibt es zahlreiche verschiedene Ressourcen, die ihr für das Crafting und den Aufbau eurer Basis braucht. Wir zeigen euch, wie ihr an Aluminium in dem Spiel auf Steam kommt.

Aluminium ist eine wichtige Ressource in Once Human, die ihr für das Crafting von Waffen und das Bauen verschiedener Geräte benötigt. Um Aluminiumbarren zu erhalten, braucht ihr zunächst Aluminiumerz, bestimmtes Werkzeug und Maschinen.

So bekommt ihr Aluminiumerz: Ihr bekommt Aluminiumerz auf verschiedene Wege. In erster Linie, indem ihr euch selbst auf den Weg macht und das Erz abbaut. Eine andere Möglichkeit ist es, eine Mutation in die Basis zu setzen, die für euch farmt.

In Once Human gibt es verschiedene Mutationen, die euch in eurer Base und im Kampf unterstützen:

Aluminiumerz: Fundort und Abbau

Wo finde ich Aluminiumerz? Um Aluminiumerz zu finden, müsst ihr euch in das Gebiet „Chalk Peak“ (Level 32), vorarbeiten. Im Laufe der Hauptquest kommt ihr zur Herberge von Tall Grass und schaltet die Teleportation dorthin frei. Verlasst die Herberge über die Hauptstraße in Richtung Norden. Auf der linken Seite findet ihr dann einige Aluminiumerz-Knoten, die ihr abfarmen könnt (Koordinaten: 3015, -4713).

Nördlich von der Herberge von Tall Grass im Gebiet „Chalk Peak“ findet ihr einige Aluminiumerz-Knoten.

Dadurch, dass die Ressourcen in Once Human so schnell spawnen, könnt ihr dort richtig viel Erz abbauen. Findet ihr dort mehrere Knoten und verbringt in etwa eine halbe Stunde dort, könnt ihr um die 1.000 Aluminiumerz farmen. Neben dem Aluminiumerz findet ihr dort auch Zinnerz, Eisenerz und Kupfererz.

Wie baue ich Aluminiumerz ab? Um Aluminiumerz abzubauen, benötigt ihr eine Stahlspitzhacke. Die müsst ihr zunächst in euren Memetiken freischalten. Danach stellt ihr die Stahlspitzhacke aus 10 Stahlbarren und 3 Haut an der Weiterentwickelten Ausrüstungswerkbank her. Stahlbarren craftet ihr aus Eisenerz im Schmelzofen.

Aluminiumbarren herstellen: Das braucht ihr dafür

Wie bekomme ich Aluminiumbarren? Auch die Aluminiumbarren müsst ihr zunächst über die Memetiken freischalten. Um die Barren herzustellen, benötigt ihr dazu den Elektrischen Schmelzofen aus den Memetiken. Ihr findet ihn unter dem Punkt „Elektro-Rafinierung“ in der Kategorie „Infrastruktur“.

Zusammengefasst müsst ihr folgende Schritte unternehmen:

Memetiken Stahlspitzhacke und „Hochtemperaturschmelzen“ (Kategorie „Infrastruktur“) freischalten

Memetik Weiterentwickelte Ausrüstungswerkbank (Kategorie „Herstellung“) freischalten

Aluminiumerz farmen

Memetiken Aluminiumbarren und „Elektro-Rafinierung“ (Kategorie „Infrastruktur“) freischalten

Aluminiumbarren im Elektrischen Schmelzofen aus Aluminiumbarren und Säure herstellen

Ihr findet die Stahlspitzhacke und die Aluminiumbarren unter “Infrastruktur” in den Memetiken.

Die zweite Möglichkeit ist es, die Mutation „Elementare Jugend“ auf eurer Basis einzusetzen. Sobald ihr den kleinen Kerl eingefangen oder bekommen habt, könnt ihr ihn in die „Isolierte Sicherheitszelle“ setzen. Daraufhin macht er sich auf die Suche nach Erzen und baut es für euch ab. Ihr sammelt das Erz in der Sicherheitszelle ein.

Wofür brauche ich Aluminiumerz? Aus Aluminumerz stellt ihr im Schmelzofen Aluminiumbarren her. Das benötigt ihr, um Waffen ab Tier 4 herzustellen, zu reparieren und zu kalibrieren. Ansonsten braucht ihr die Aluminiumbarren, um Geräte wie das Braufass, die Automatische Bewässerungsanlage und die Fortschrittliche Nachschubwerkbank herzustellen.

Eine weitere wichtige Ressource sind die „Veredelten Teile“, die ihr für viele Geräte in Once Human benötigt. Auch dafür haben wir euch in einem Guide zusammengefasst, wie ihr sie bekommt: Once Human: Veredelte Teile bekommen – So findet ihr die seltene Ressource