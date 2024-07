Once Human: Veredelte Teile bekommen – So findet ihr die seltene Ressource

In Once Human gibt es viele Ressourcen und eine seltene davon sind „Veredelte Teile“, die ihr beim Looten finden könnt. Wir zeigen euch hier Fundorte, solltet ihr Schwierigkeiten haben, sie zu finden.

So bekommt ihr Veredelte Teile: Um an Veredelte Teile ranzukommen, gibt es zwei Methoden:

Ihr habt Glück beim Öffnen von Vorratskisten in Gebäuden und an Orten

Ihr zerlegt Loot von Items, die ihr auf euren Reisen aufsammelt

Ein guter Ort dafür ist der große Bereich in der Nähe vom Iron River, östlich der Map. Sucht dazu den Bereich wie „Pollution Inspection 77“ oder „East Blackfell Junction“ auf und durchsucht die Umgebung. Wenn ihr keine Kisten an diesen Orten findet, könnt ihr auch einfach den umliegenden Müll aufsammeln, der sich in Schränken befindet.

Der große Bereich „Iron River“ (Quelle: mapgenie.io)

Den Müll bringt ihr dann zu einer Demontagebank, in der ihr gesammelte Items zerlegen könnt. Werft dort alles rein, was ihr an Schrott aufgesammelt habt und nehmt dann die Items raus, die beim Zerlegen übrig geblieben sind.

Andere Orte im Iron River wie das „Highland“ wimmeln nur von starken Gegnern, doch sie besitzen viele Läden und Raume in denen sich Items befinden, die Veredelte Teile springen lassen können.

Beachtet, dass diese Bereiche der Map für Spieler über Level 28 gedacht sind. Ihr könnt schon früher auf Entdeckungsreise gehen, solltet jedoch damit rechnen, schnell vernichtet zu werden.

Wozu brauche ich Veredelte Teile: Die Veredelten Teile sind wichtig für das Crafting verschiedener Items in eurem Camp. Viele Werkbänke, darunter die „Weiterentwickelte Ausrüstungswerkbank“ oder „Synthese Werkbank“ brauchen diese Materialien, um gebaut werden zu können. Die Baupläne dafür schaltet ihr unter Memetiken frei, die ihr wiederum im Menüpunkt „Wiege“ finden könnt. Es ist also wichtig, einen kleinen Puffer an Veredelten Teilen angehäuft zu haben.

Ein weiteres Material, das ebenso schwer zu ergattern ist, heißt Acid. Wie ihr dieses finden könnt und was ihr dazu wissen solltet, findet ihr hier in unserem Guide: Once Human: Acid farmen – So findet ihr das wertvolle Crafting-Material