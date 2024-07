Once Human: 9 Tipps und Tricks, die ihr fürs Überleben kennen solltet

In Once Human ist das Überleben keine leichte Sache und viele Mechaniken und Dinge bleiben zuerst im Verborgenen. Aus diesem Grund zeigen wir euch neun Tipps auf Deutsch, die euch das Überleben erleichtern können.

Was sind das für Tipps? Es handelt sich hierbei um neun spoilerfreie Tipps, die euch das Leben in der verrückten Welt von Once Human erleichtern sollen.

Einige davon fokussieren sich auf das Farmen von Materialien, während sich andere Tipps um Mechaniken drehen, die ihr vielleicht bislang nicht kanntet, aber wissen solltet. Wir listen euch jeden Punkt in unserer Übersicht auf. Solltet ihr also nur die Liste überfliegen wollen, könnt ihr gerne unser Verzeichnis verwenden:

Nutz Mutationen um offline Materialien zu farmen

Was sind Mutationen? In Once Human könnt ihr auf euren Reisen verschiedene Wesen in Bläschen finden, die herumschweben. Interagiert ihr mit diesen, schaltet ihr Verbündete frei, die ihr in eurem Camp mit den „Isolierten Sicherheitszellen“ platzieren könnt. In eurem Camp eingesetzt, farmen sie entweder nebenbei Materialien oder beschützen dieses. Es ist also wichtig, einige Mutationen im Camp aktiv zu haben.

Welche Mutationen sollte ich besitzen? Für den Anfang solltet ihr auf zwei Mutationen setzen:

Elementare Jugend Fundort: Findet ihr mit einer geringen Wahrscheinlichkeit beim Abbau von Erzen – Silber sowie Zinn lassen ihn garantiert fallen Funktion: Baut automatisch Erze ab

Holzfällerbiber Fundort: Bei Meyer’s Market am Steg Funktion: Baut automatisch Holz ab



Worauf soll ich bei den Mutationen achten? Die Mutationen besitzen verschiedene Bedürfnisse, die ihr beim Inspizieren unter „Sicherungsumgebung“ finden könnt. Geht ihr diesen nach, wird eure Mutation besser, effizienter arbeiten und euch mehr Ressourcen sammeln können. Zu den Bedürfnissen zählen zum Beispiel Musik abspielen, Lichter verwenden oder Strom verbrauchen.

Achtet auf eure Statuswerte

Welche Stats sind wichtig? In Once Human gibt es verschiedene Statuswerte, die ihr auf oder über eurer Lebensleiste finden könnt. Darunter zählen:

Hydrierung (Durst)

Energie (Hunger)

Schlaf (Müdigkeit)

Es ist wichtig auf diese Werte ein Auge zu haben, den je nachdem wie hoch sie sind, erhaltet ihr Boni, die euch im Kampf oder beim Überleben zugutekommen können.

So sieht eure Statusleiste aus (Quelle: youtube.com)

Für eure Hydrierung solltet ihr also Wasser abkochen und es trinken. Für eure Energie lohnt es sich, nahrhafte Nahrung zu euch zu nehmen, um Boni wie den verbesserten Abbau von Ressourcen zu gewährleisten.

Für den Schlaf solltet ihr in eurem Camp ein Bett aufstellen. In eurer Lebensleiste wird sich ein grauer Balken bilden, der eure Lebenspunkte reduziert. Mit Schlaf bildet sich dieser Balken zurück.

Standort eures Camps ist wichtig

Wo sollte ich mein Camp platzieren? Der Standort eures Camps ist ein wichtiger Punkt, um euer Überleben zu sichern. Das Feeling, eine abgelegene Basis in der Pampa zu haben, ist aufregend, doch in Once Human stellt ihr euch damit nur selbst ein Bein.

Die Schnellreise ist eine wichtige Funktion in diesem Survival-Spiel. Um das jedoch zu können, braucht ihr die Energie-Ressource und diese wird teurer, je weiter ihr Reisen müsst. Es lohnt sich also, eurer Camp in der Nähe von großen Städten aufzustellen, damit ihr es beim Looten leichter habt und eure Kosten für die Schnellreise reduzieren könnt.

Mehr zu den besten Base-Locations findet ihr hier in unserem Guide:

Mehr zum Thema Once Human: Best Base Locations – Die besten Orte für eure Basis von Johanna Heuck

Treibstoff farmen ist wichtig

Wo finde ich Treibstoff? Treibstoff ist eine wichtige Ressource, um eure Fahrzeuge anzutreiben. Es ist also wichtig, auf euren Reisen eine große Menge parat zu haben, bevor ihr am Straßenrand liegen bleibt.

Um Treibstoff zu finden, könnt ihr einfach alte Fahrzeuge auf euren Erkundungstouren durchsuchen. Im Kofferraum dieser Autos befindet sich meist ein bis zwei Einheiten eures Treibstoffs, welche ihr einsacken könnt.

Starke Waffen, die ihr zu Beginn nutzen solltet

Welche Waffen soll ich am Anfang benutzen? Munition ist zu Beginn rar, doch viele Gegner wollen dennoch besiegt werden, was nun? Wichtig ist hier, auf zwei starke Waffen zu setzen, die ihr zu Beginn bekommen könnt:

Eine Nahkampfwaffe wie die Fackel oder die Machete

Die Armbrust

Während die Nahkampfwaffe euch in kurzen Distanzen munitionsfrei beim Töten von Gegnern hilft, ist die Armbrust eine starke Wahl, um Munition-sparend kämpfen zu können. Die Armbrust verschießt tödliche Bolzen, die ihr von den Leichen eurer Gegner aufheben könnt. Zudem teilt ihr auf großen Distanzen starken Schaden aus – viele Gegner sterben schon nach einem Schuss.

Es reicht also, wenn ihr 20 Bolzen dabeihabt, um Gegner platt zu machen, während ihr auf Erkundungstour seid.

Fehler bei der Herstellung von Munition vermeiden

Worauf sollte ich achten? Munition könnt ihr bei eurer Nachschubwerkbank bauen, doch ihr könnt dort auch einige Fehler begehen.

Wichtig ist darauf zu achten, dass ihr bis Level 50 nur normale Munition herstellt und keine seltene AP-Munition. Der Grund dafür liegt an der seltenen Sternenstaub-Ressource. Später im Endgame wird Sternenstaub eine wichtige Rolle beim Crafting und Aufwerten eurer Items spielen. Verschwendet ihr aber alles für eure Munition und das noch zu Beginn, verliert ihr einen großen Puffer.

Schießpulver kann zudem auch schnell zuneige gehen, solltet ihr viel schießen. Es ist also wichtig, wieder für Nachschub zu sorgen. Schießpulver findet ihr vor allem bei menschlichen Gegnern, die auf der Map patrouillieren. Vernichtet sie und lootet mit etwas Glück euer Schießpulver.

Felle farmen für Ausrüstung und Items

Wo finde ich effizient Felle? Leder oder auch Felle sind wichtig, um Rüstung und Items herzustellen, doch diese müsst ihr erst von den großen Rehen ernten. Geht dazu an den Orten „Deadville“ an der großen Straße oder zu „Meyer’s Market“ den Hügel hoch. Besiegt dafür aber die großen Rehe, die kleinen spendieren euch keine Felle.

Gute Nahrung ist wichtiger, als nur den Hunger zu stillen

Was ist damit gemeint? An einer Kochstation könnt ihr mit verschiedenen Materialien leckere Gerichte zaubern, doch in Once Human solltet ihr nicht einfach euren Hunger stillen. Es wichtig darauf zu achten, was ihr esst. Je nachdem welches Gericht ihr zu euch nehmt, bekommt ihr starke Boni spendiert, die euch beim Loot unterstützen. Achtet also beim Kochen auf die Beschreibungen der einzelnen Gerichte.

Fundorte der Blaupausen ausmachen

Wo finde ich Blaupausen? Blaupausen sind wichtig, um Waffen und Rüstung herstellen zu können. Je nachdem wie viel Fortschritt ihr beim Sammeln von Blaupausen habt, könnt ihr stärkere Items herstellen, die euch beim Überleben helfen können. Um also Blaupausen zu finden, habt ihr vier verschiedene Optionen:

Monolithen abschließen

Mystische Kisten öffnen

Wunschmaschine (Glücksspiel)

Blaupausen-Shop (Teuer, aber man bekommt sofort das, was man braucht)

Kleine Tipps, die ihr wissen solltet: Bevor ihr geht, gibt es noch einige Tasten, die ihr kennen solltet. Sie vereinfachen eure Reise und bieten euch Vorteile bei der Nutzung:

Taste „N“ – Ein- und Ausschalten eurer Taschenlampe

Taste „Q“ – Eurer Scanner. Kann Loot aus der Umgebung scannen und markieren.

Taste „T“ – Könnt ein kleines Camp errichten um zu kochen, schlafen und Dinge bauen zu können

Das waren unsere Tipps und Hinweise, die ihr zu Beginn von Once Human kennen solltet. Welche Tipps kennt ihr, die wir noch nicht aufgeführt haben? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren. Wie der Server Reset funktioniert, erfahrt ihr hier: Once Human: Verliert man allen Fortschritt? So funktioniert der Server Reset