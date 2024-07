Once Human: Best Base Locations – Die besten Orte für eure Basis

Once Human auf Steam bietet seinen Spielern eine riesige Welt, die es zu erkunden und bebauen gilt. Den Platz für eure Base solltet ihr gut wählen. Wir haben für euch 4 Best Base Locations, wo ihr eure Base am besten aufschlagen solltet.

Deshalb ist eine gute Location wichtig: Eure Bedürfnisse an eine Base ändern sich mit eurem Fortschritt im Spiel und ihr werdet je nach Level andere Materialien benötigen. Je nach Ort, ändern sich die Materialien, die ihr finden könnt. So solltet ihr euren Standort von Zeit zu Zeit wechseln, um weiter im Spiel voranzukommen.

Wir haben jeweils zwei Vorschläge für das Early Game und das Mid beziehungsweise Late Game herausgesucht. So könnt ihr euch aussuchen, welcher Ort für euren aktuellen Spielstand geeignet ist.

Was ist besser als eine Base alleine? Genau, eine Base mit Freunden zusammen. In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr in Once Human zusammenarbeiten könnt:

Best Base Locations – Unsere 4 Vorschläge

Beste Base Locations für den Anfang

Welche Materialien sind am Anfang wichtig? Holz gehört zu einer der wichtigsten Materialien in Once Human, gerade wenn ihr noch am Anfang steht. Somit können wir euch den Wald empfehlen, da ihr hier direkt an der Quelle seid. Zudem liefert euch der Wald auch eine Nahrungsquelle: Beeren findet ihr an jeder Ecke.

Auch der Fluss oder ein Gewässer kann für den Anfang recht nützlich sein. Ihr habt reichlich Fisch und eine unerschöpfliche Quelle an Wasser. Einziger Nachteil: Krokodile. Passt auf, dass die Reptilien nicht euch als Nahrungsquelle sehen.

Optimal ist es für den Anfang, wenn ihr euer Lager an einem Fluss aufschlagt, der auch ganz in der Nähe eines Waldes ist. So habt ihr die Vorteile dieser beiden Orte kombiniert.

Beste Base Locations für Mid- oder Endgame

Ölfelder in der Nähe von Blackfell

Welche Materialien sind im weiteren Spiel wichtig? Öl ist ein Material, was ihr erst später im Spiel benötigt. Dann aber auch in Massen. Wir empfehlen euch also die Ölfelder als Ort für eure Base.

Perfekt dafür geeignet ist der östliche Teil neben Blackfell am Fluss. Ihr habt den Fluss, der euch mit Essen und Trinken versorgen kann und die Ölfelder, in denen ihr Materialien für euren weiteren Spielverlauf findet.

Doch Achtung! Hier lauern stärkere Gegner, die durchaus in der Lage sind, euch und eure Base zu attackieren. Wir empfehlen euch, eine starke Verteidigung um euer Lager zu bauen.

Quelle: Screenshot von Mapgenie

Welche Materialien sind später ebenfalls wichtig? Auch solltet ihr genügend Acid haben. Ein wichtiges Material, das für fast alle Rezepte gebraucht wird. Je höher die Zone verschmutzt ist, desto mehr Acid könnt ihr farmen.

Wir empfehlen euch die Spots ab Level 30. Doch auch dieser Ort hat seinen Nachteil: Das Wasser ist verschmutzt und ihr müsst es erst reinigen, wenn ihr es trinken wollt.

Quelle: Screenshot von Mapgenie

Kann ich meine Base verschieben?

Ja, ihr könnt eure Base verschieben. Geht dafür an die neue Stelle, an der ihr eure Base aufstellen wollt, öffnet das Baumenü und drückt Z. Eine Preview eurer aktuellen Base wird auftauchen, ihr könnt den genauen Spot auswählen, wo und wie ihr sie platzieren wollt. Drückt anschließend die linke Maustaste, um sie zu platzieren.

Es gibt einen Cooldown, der verhindert, dass ihr unmittelbar nach Verschiebung eurer Base diese nochmal woanders aufstellen könnt. Der Cooldown orientiert seine Länge an eurem Level: habt ihr ein niedriges Level ist der Cooldown wenige Minuten lang, habt ihr ein hohes Level kann es bis zu 24 Stunden dauern.

Mit unseren Empfehlungen habt ihr hoffentlich genug Inspiration, um einen guten Ort für euer Lager zu finden. Once Human bietet seinen Spielern nicht nur Survival-Spaß, sondern auch neue Inhalte, die ähnlich wie Seasons aufgebaut sind. Diese stehen auch mit einem Server Reset in Verbindung.