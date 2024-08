Once Human: Welt wechseln und den Server ändern

In Once Human könnt ihr alleine oder mit euren Freunden Welten auf verschiedenen Servern spielen. Dabei gibt es unterschiedliche Welten auf einem Server, zwischen denen ihr auch wechseln könnt. Wir zeigen euch, wie ihr zwischen Welten und Servern hin- und herspringen könnt.

So wechselt ihr die Welt

Um die Welt zu wechseln, müsst ihr zu einem der Teleportationstürme gehen. Dort angekommen drückt ihr F und öffnet so die Liste der Orte, an die ihr euch teleportieren könnt. Die Welt wechselt ihr nur, wenn ihr Orte auswählt, bei denen auch eine Welt-Bezeichnung vorsteht.

Wollt ihr die Welt wechseln, müsst ihr diese in der Liste auswählen. Nicht jeder Ortswechsel ist automatisch ein Weltenwechsel.

Die Teleportation kostet Energieverbindungen. Je weiter weg ihr wollt, desto höher sind die Kosten. Zu eurer Base könnt ihr allerdings immer kostenlos.

Des Weiteren gibt es einen Cooldown beim Teleportieren. Dieser beträgt immer zehn Minuten, egal wie weit ihr euch teleportiert habt.

Wo finde ich die Teleportationstürme? Die Teleportationstürme befinden sich häufig in Siedlungen, aber auch auf Feldern oder Bergen. Am besten nutzt ihr eine interaktive Karte, um die genauen Standorte der Türme zu sehen. An Monolithen könnt ihr immer mit einem Teleportationsturm rechnen.

Insgesamt gibt es 36 Türme, die ihr im Laufe des Spiels freischalten könnt. Ihr könnt den ersten Teleportationsturm in Deadsville erst nutzen und die Teleprtation somit freischalten, wenn ihr der Hauptquest bis zu dem Punkt gefolgt seid, an dem ihr eure erste Waffe bauen müsst.

Wie wechsel ich den Server?

So wechselt ihr den Server: Wollt ihr den Server wechseln, könnt ihr das im Hauptmenü tun. Allerdings könnt ihr euren Charakter und Fortschritt nicht übertragen. Wechselt ihr den Server, so müsst ihr von vorne anfangen.

Was für Server gibt es? Bei Once Human werden zwischen PvE- und PvP-Servern unterschieden. Wer ein relativ ruhiges Gameplay gegen die Gegner im Spiel möchte, sollte die PvE-Server nehmen und wer eine Herausforderung gegen andere Spieler bevorzugt, sollte die PvP-Server wählen.

Kann ich meinen Charakter löschen?

Momentan ist es nicht möglich, euren Charakter zu löschen. Allerdings könnt ihr euch einen neuen Account erstellen, um so auch einen neuen Charakter zu haben. Damit verliert ihr aber auch gleichzeitig alle möglichen Boni oder Belohnungen, die mit eurem Account in Verbindung standen.

Auch wenn jetzt noch nicht einige Funktionen, wie das Löschen des Charakters, im Spiel sind, so können wir in einem zukünftigen Patch darauf hoffen. Once Human hört auf die Stimmen ihrer Spieler, geht Kritikpunkt im Cash-Shop an und bietet Refunds für mehrfach gekaufte Cosmetics.