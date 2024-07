Once Human geht Kritikpunkt im Cash-Shop an – Bietet Refunds für mehrfach gekaufte Cosmetics

Once Human ist der neue Survival-Hit auf Steam. Der Vorteil am Spiel ist, dass man es kostenlos spielen kann. Damit einhergehend gibt es aber auch einen Cash-Shop, der kosmetische Items für euren Charakter anbietet. Doch hier gibts einiges an Kritik. Das ändern die Entwickler nun.

Was ist Once Human?

Das Spiel ist der neue Survival-Hit auf Steam

Es ist Free2Play und bietet euch ein postapokalyptisches Setting mit Aliens und skurrilen Monstern

Typisch für kostenlose Spiele gibt es natürlich auch einen Cash-Shop, in dem ihr Geld für Cosmetics ausgeben könnt.

Das ist auch der Hauptpunkt der Kritik, denn Once Human hat Seasons. Eure Charaktere und die Welt existieren aber nur für diese Season. Kauft ihr aktuell Cosmetics im Shop, dann sind die nur für einen einzelnen Charakter und nicht übergreifend für den Account.

Das gefällt vielen Spielern nicht. Doch jetzt wurde angekündigt, dass sich das ab August ändern wird.

Einen Trailer zu Once Human findet ihr hier:

Cosmetics werden bald accountübergreifend

Was ändern die Entwickler? Der offizielle X-Account von Once Human reagierte auf die Kritik der Spieler. Sie verstehen den Zweifel an der saisonalen Struktur und wie sich das auf die Erfahrung und das Gefühl des Fortschritts auswirken kann.

Im Zuge dessen sprechen sie auch über die Cosmetics und dass sie aktuell nicht accountübergreifend sind.

Wir wissen auch, dass es frustrierend sein kann, wenn Cosmetics an einzelne Charaktere gebunden sind. Wir planen, bis August alle gekauften Cosmetics für mehrere Charaktere innerhalb desselben Kontos zugänglich zu machen. Quelle: X.com

Solltet ihr euch schon für verschiedene Charaktere die gleichen Cosmetics gekauft haben, dann wird euch das Item im Zuge der Umstellung als Währung für den Shop zurückerstattet. Ab August sollen die Cosmetics dann für all eure Charaktere gelten.

Die Entwickler hinter Once Human scheinen die Kritik der Spieler ernst zu nehmen. Zumindest schreiben sie in dem Post, dass die Community auf X und im Discord weiterhin ihre Kritikpunkte schreiben sollen. Auch auf andere Verbesserungsvorschläge sind die Macher des Spiels schon eingegangen: Once Human startet zu mäßigen Reviews auf Steam, löst kurz nach Release einen Kritikpunkt der Spieler