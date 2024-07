Once Human: Welche Arten von Server gibt es und welchen sollte ich spielen?

In Once Human gibt es zwei Arten von Servern und beide haben einen anderen Fokus, was ihre Szenarien angeht. Welche es gibt und welcher zu euch passt, erfahrt ihr in unserer kurzen Übersicht.

Welche Arten von Servern gibt es? In Once Human habt ihr vor eurem Start die Wahl einen Server beizutreten. Insgesamt stehen euch zwei Arten von Servern zur Verfügung:

Ein PvE-Server mit dem Fokus auf Survival

Ein PvP-Server mit dem Fokus auf Konfrontationen von Fraktionen und der Agency

Je nachdem, für welchen Server ihr euch entscheidet, wechselt auch das Szenario für euch. Ein Szenario gibt euch die derzeit aktuelle Story wider, die sich in einem der Server abspielt. Alle PvE-Server untereinander teilen sich dasselbe Szenario genauso wie auch alle PvP-Server.

Doch welchen Server solltet ihr nun wählen und könnt ihr dennoch PvP in einem PvE-Server zocken? Das sagen wir euch jetzt.

PvP- oder PvE-Server – Welchen sollte ich spielen?

Welcher Server passt zu mir? Das hängt vom Szenario sowie der Story ab, die ihr erleben wollt. Ein PvP-Server besitzt genauso wie ein PvE-Server dieselben Survival-Elemente. Der feine Unterschied ist nur das saisonale Szenario und wie sich die Season gegen Ende der 6-wöchigen Dauer entwickelt.

Während sich die PvE-Server eher um die Mutanten drehen, werdet ihr auf den PvP-Servern zwangsläufig mit den Fraktionen sowie der Agency konfrontiert sein.

Kann ich bei beiden Server-Arten PvP spielen? Ja das geht. Das Interessante ist, dass in den PvP-Servern der PvP-Modus nicht aktiviert ist, genauso wenig wie im PvE-Servern. Ihr müsst diesen manuell in beiden Server-Arten aktivierten. Um den Chaosmodus temporär zu aktivieren, müsst ihr die „P“-Taste gedrückt halten.

Habt ihr den Chaosmodus aktiviert, könnt ihr Gegner, die sich auch im Chaosmodus befinden, temporär Schaden zufügen. Ein wildes rumgeballer wie in DayZ wo man keine Wahl hat als sich zu wehren gibt es nicht. Habt ihr keine Lust auf PvP in eurem PvP- oder PvE-Server, könnt ihr den Chaosmodus gekonnt ignorieren.

Der PvP-Timer läuft während eurer Kämpfe ab. Seid ihr in einem Kampf verwickelt, wird dieser stetig verlängert, damit ihr weiterkämpfen könnt.

Gibt es PvP-Zonen? Nicht direkt. Seit dem Patch vom 18. Juli (Quelle: oncehuman.game) gibt es ein besonderes Event auf den PvP- und PvE-Servern. Zwischen 21 und 22 Uhr wird ein Transporter auf den Straßen von Red Sands auftauchen, dass ihr plündern könnt. In diesem Gebiet rund um den Transporter ist PvP aktiviert.

Ihr verliert keine Items im Kampf und eure Ausrüstung ist zudem immun gegen Verschleiß. Trotzdem ist das Gebiet ein temporäres Schlachtfeld, indem sich andere Spieler zwangsläufig vermöbeln müssen.

Das waren alle Infos zu den Server-Arten und wie sich unterscheiden. Der Unterschied zwischen PvP- und PvE-Servern ist sehr gering und derzeit nur im Detail spürbar. Für welche Server-Art habt ihr euch entschieden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu den Server-Wipes findet ihr hier: Once Human: Verliert man allen Fortschritt? So funktioniert der Server Reset