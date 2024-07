Once Human: Interactive Map zeigt, wo ihr Items, Kisten und Rezepte findet

Once Human ist ein Survival-Spiel von Starry Studio, das am 9. Juli 2024 veröffentlicht wurde. Es spielt in einer postapokalyptischen Zukunft und lässt euch im ...

Jeder Bereich der Map ist in seine Levelsparte eingeteilt. Seid also nicht übermütig und kundschaftet die Umgebung nach viel zu starken Feinden aus. Solltet ihr das ignorieren, könntet ihr schnell sterben.

Was gibt es beim Erkunden zu beachten? Wenn ihr auf eine Entdeckungsreise in die riesige Spielwelt von Once Human geht, solltet ihr immer ausgeruht, genährt und hydriert aufbrechen. So besitzt ihr die größtmöglichen Chancen, lebend wieder zurückzukehren.

Was ist eine interaktive Karte? Bei einer interaktiven Karte wird die Spielwelt abgebildet und ihr könnt mit den Abbildungen interagieren. Ihr könnt verschiedene Icons an- und abwählen und gegebenenfalls eigene Markierungen vornehmen. Um die Spielwelt zu erkunden, ist eine interaktive Karte von großem Vorteil.

In Once Human könnt ihr schnell mal den Überblick über alle Orte und Items verlieren, die es zu entdecken gibt. Die Spielwelt könnt ihr mit einer interaktiven Karte viel besser überblicken.

