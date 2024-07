Once Human: Alle Deviations im Überblick – So findet ihr die Mutationen

In Once Human auf Steam könnt ihr nicht nur Spaß am Überleben mit euren Freunden haben, sondern auch mit Begleitern. Mit den sogenannten Mutationen macht sich das Leben leichter. Wir erklären euch die Vorteile der Begleiter und verraten euch die Locations der Mutationen.

Was sind Mutationen? Mutationen oder auch Deviations genannt, sind kleine alienartige Tiere, die ihr als Begleiter wählen könnt und die euch im Spiel einen Vorteil verschaffen. Welcher Vorteil das genau ist, hängt von der jeweiligen Mutation ab. Jede Mutation hat eine übergeordnete Kategorie, bringt aber auch nochmal seine individuellen Fähigkeiten mit.

So funktionieren die Mutationen

Welche Mutationen können was? Mutationen sind in drei Kategorien eingeteilt:

Kampf

Territorium

Technik

Kampf-Mutationen nehmen von euch Befehle entgegen und assistieren euch so im Kampf. Territorium- und Technik-Mutationen helfen euch beim Sammeln und Bearbeiten von Ressourcen. Die Möbel-Mutationen können euch beim Bau von Möbeln unterstützen.

Ihr könnt so viele Mutationen wie ihr wollt sammeln und sie beliebig austauschen, wenn ihr gerade einen anderen Typ benötigt. So seid ihr nicht für immer mit nur einer Mutation gefangen.

Liste aller Mutationen mit Fundorten

Kampf-Mutationen

Mutation Typ/Fähigkeit Fundort Abgesandte des Schmetterlings Angreifer Tutorial Faulgel Verteidiger Monolit of Greed / nach Sieg über Shadowhunter Mr. Wish Angreifer Silo Sigma Party Room Canine Skull Angreifer Monolith of Thirst / nach Sieg über Rabizex Pyro Dino (PvP Server) Angreifer (Feuer) Silo Phi: Schlafzimmer Polar Jelly (PvE Server) Angreifer (Frost) Silo EX1: Siren Boss Enchanting Void (PvE Server) Angreifer Silo Theta: Raum der Statuen Dr. Teddy (PvP Server) Unterstützung (Heilen) Silo Theta Grumpy Bulb Angreifer Random Spawn beim Wachsen von Zwiebeln By the Wind Angreifer (schnellere Bewegung) nach Besiegen von Prime War Bossen Lava Fox Unbekannt Unbekannt Brianion Angreifer Unbekannt Totale Vernichtung Angreifer bei Abschluss einer Challenge in Season 1 (200 Gegner mit Melee-Waffe töten) Shattered Maiden Angreifer Silo Theta

Territorium-Mutationen

Mutation Typ/Fähigkeit Fundort Bienchen Summherum Farmer versteckte Kiste Elementare Jugend Gräber Dropchance beim Erzabbau Holzfällerbieber Holzfäller in der Nähe von Docks oder Fisch-Events Nutcracker Territorium-Verteidigung nach Sieg über Mensdevorn fangbar Kochosaurus Rex (PvE Server) Kochen Silo Phi: Schlafzimmer H37 Erkunder Beenden der Hauptquest nach Erreichen des Greywater Camps Wish Machine erschafft Blueprints Greywater Camp (während der Hauptquest) Zitteraal Territorium-Verteidigung (Elektro) Dropchance beim Fischen Rebecca Territorium-Verteidigung (mehr Heilung) LEA Gebäude (bei den ersten drei Bossen) Fetch-a-lot-Bunny Sammler Dropchance beim Fällen von Dracaena-Bäumen mit der Axt Strange Door Crafting kann während der Hauptquest in Chalk Peak gefangen werden Extradimensional Cat Deadsville Camp in Dayton Wetlands

Technik-Mutationen

Mutation Typ/Fähigkeit Fundort Erntesamen Crafting Gaia Cliff Monolith / nach Sieg über Treant Traumfänger Laune Mirage Monolith / nach Sieg über Arachsiam Atomic Lighter (PvP Server) Taktisch Silo EX1: Siren Boss Voodoo-Puppe Gewicht-Reduzierung versteckte Kisten Disco Ball Tränke der geistigen Gesundeit Random Spawn im Südwesten vom Greywater Camp Lebkuchenhaus versteckt Essen Random Spawn im Südwesten vom Greywater Camp Hug-in-a-Bowl Essen für geistige Gesundheit Random Spawn in der Nähe der Eisenbahnschienen Raumwender Teleportation Random Spawn in der Nähe von Türrätseln Sprungfrosch Trank fürs Springen spawnt um Lilly-Sprung-Rätsel herum Masonic Pyramid (PvP Server) Tränke für Unsichtbarkeit beim Beenden von Kämpfen um Territorium Meisterhand repariert Ausrüstung

Es ist wichtig, die richtigen Mutationen auszuwählen, um sich einen größtmöglichen Vorteil im Spiel zu verschaffen. Je nach Spielstil werden eure Bedürfnisse anders sein.

Auch kommt es darauf an, was ihr gerade im Spiel vorhabt. Baut ihr nur in eurer Base, so benötigt ihr für den Moment nur Territorium- und Technik-Mutationen.

Neben den Mutationen als Begleiter können auch eure Freunde eine Unterstützung in der großen Welt in Once Human sein. Mit diesen könnt ihr gemeinsam sogenannte Hives erstellen.