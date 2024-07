Once Human: Hive erstellen – So funktionieren die gemeinsamen Basen

Once Human bietet eine riesige Welt, die ihr erkunden könnt. Seid ihr einmal nicht mehr zufrieden mit eurer jetzigen Welt, so könnt ihr ganz einfach die Welt wechseln und den Server ändern .

Kämpft ihr gegen andere Spieler auf einem PvP-Server, so erhaltet ihr nach den Kämpfen besondere Belohnungen. Falls ein Mitglied eures Hives versehentlich eure Strukturen abbaut, werden diese automatisch in euren privaten Tresor geschickt.

In Once Human müsst ihr euch nicht alleine fühlen

Was ist ein Hive? Ein Hive ist eine Basis, die ihr zusammen mit euren Freunden habt. Bis zu acht Spieler können in einer Basis leben. In eurem Hive könnt ihr ein gemeinsames Territorium mit anderen Spielern haben, Items teilen und zusammen bauen.

Wenn ihr in Once Human auf Steam mit Freunden gemeinsam spielt, ist ein gemeinsamer Hive von Vorteil. Wir erklären euch, wie ihr einen Hive aufbauen oder bei euren Freunden beitreten könnt.

