MMO-Experte zieht Fazit zu Once Human nach 160 Stunden

Ein Streamer und MMO-Experte hat schon jetzt 160 Stunden im neuen Survival-Shooter-MMO Once Human verbracht. In einem Review hat er nun verraten, was ihn begeistert und wo die Entwickler nochmal nachsteuern müssen.

Was gefällt dem MMO-Experten? Der MMO-Experte Force Gaming hat das neue Survial-Shooter-MMO Once Human bereits über 160 Stunden gespielt. Viele der Aspekte des Spiels machen ihm Spaß. Die Bosskämpfe findet er cool, genauso wie das bauen und verbessern seiner Basis, dem er den Hauptteil seiner Stunden zuschreibt.

Das Bauen der eigenen Basis bietet viele Freiheiten für die Spieler. Laut Force Gaming kann man die Basis fast überall platzieren, solange es nicht in einem Stronghold oder auf einer Struktur wie der Straße ist.

Gerade mit Freunden macht ihm das neue Spiel viel Spaß. Es passiert häufig etwas, sei es ein Open-World-Ereignis, ein Rätsel, das es zu lösen gibt oder ein Hinweis, dass man sich in der Nähe einer verstecken Kiste befindet, die man dann suchen kann. Aber der Experte hat auch Kritik zum Spiel parat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Once Human sehen:

5 Punkte stören den Experten

Was findet der Experte nicht gut? Der MMO-Experte Force Gaming verrät in seinem Review zum Spiel (via YouTube), dass er fünf Punkte hat, die ihm am Spiel stören.

Der erste Punkt, der ihn stört, ist der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Once Human ist nicht nur ihm, sondern auch seinen Freunden zu einfach. Wenn man nicht gerade seine Sanity mit Absicht unter 50 % fallen lässt, kann man eigentlich nicht verlieren.

Als seinen zweiten Kritikpunkt sieht er das Movement im Spiel. Er findet, es ist einfach nicht gut, auch wenn er nicht genau beschreiben kann, woran das liegt.

Der dritte Punkt betrifft die Seasons. Once Human ist mit Seasons aufgebaut. Dabei wird das Spiel quasi alle sechs Wochen zurückgesetzt. Die Spieler behalten zwar Baupläne für Waffen und auch die eigene Basis kann als Blaupause abgespeichert werden, dennoch sind sechs Wochen für ihn zu kurz.

Er sagt sogar, dass er bei der nächsten Season dann wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Die neuen Seasons sollen laut ihm aber auch neue Inhalte bringen, es bleibt also abzuwarten, wie die neue Season wirklich wird.

Als vierten Kritikpunkt sieht er die Progression an, also wie man im Spiel wirklich weiter kommt. Die ist zeitlich eingeschränkt, in dem man nur eine bestimmte Anzahl an Öffnungen bei der Lootbox-Maschine erhält. Er hätte sich lieber Zufallsloot nach dem Bosskampf gewünscht, statt an einem Automaten zu spielen.

Der letzte Kritikpunkt betrifft die vielen Menüs, hinter denen sich Aufgaben, Belohnungen, Errungenschaften und andere Inhalte verstecken. Ein oder zwei Menüs hätte er besser gefunden.

Wie ist sein Fazit? Trotz der genannten Kritik macht ihm Once Human viel Spaß, vor allem weil man das Spiel gut in einer Gruppe mit Freunden spielen kann. Das Spiel ist eine gute Kombo aus MMO, Loot-Shooter mit Survival und Crafting.

Er spielte es bereits in der Beta und hat jetzt noch Spaß, sagt aber auch, dass er bereits nach 20 Stunden pro Woche nichts mehr zu tun hat, weil er dann alles abgeschlossen hat, was geht. Wenn ihr bei Once Human anfangen wollt, könnt ihr euch direkt einige kostenlose Items schnappen. Eine Liste mit allen aktiven Codes findet ihr bei uns auf MeinMMO: Once Human: Alle Codes, die ihr im Juli 2024 einlösen könnt