Once Human: Zinnerz farmen – So findet ihr das Crafting-Material

In Once Human gibt es zahlreiche verschiedene Ressourcen, die ihr für das Crafting und den Aufbau eurer Basis braucht. Wir zeigen euch, wie ihr an Zinnerz in dem Steam-Spiel kommt.

Falls ihr gerade mit Once Human gestartet habt und im ersten Gebiet („Dayton-Auen“) unterwegs seid, werdet ihr bisher nicht auf Zinnerz gestoßen sein. Außerdem ist ein bestimmtes Werkzeug erforderlich, um das Zinnerz abzubauen.

So bekommt ihr Zinnerz: Ihr bekommt Zinnerz auf verschiedene Wege. In erster Linie, indem ihr euch selbst auf den Weg macht und das Erz abbaut. Eine andere Möglichkeit ist es, Mutationen in die Basis zu setzen, die für euch farmen.

Wo finde ich Zinnerz? Um Zinnerz zu finden, müsst ihr euch ins zweite Gebiet des Spiels, „Bruchdelta“, vorarbeiten. Schließt ihr die Hauptquests ab und begebt euch von der Siedlung „Deadsville“ in den Süden Richtung „Meyer’s Market“, werdet ihr relativ schnell auf das Erz stoßen. Ihr findet es dann fast überall in der offenen Welt, ähnlich wie das Kupfererz im ersten Gebiet.

In Once Human gibt es verschiedene Mutationen, die euch in eurer Base und im Kampf unterstützen:

Wie baue ich Zinnerz ab? Um Zinnerz abzubauen, benötigt ihr eine Kupferspitzhacke, die ihr aus folgenden Materialien herstellt:

5x Holzblock

7x Kupferbarren

2x Haut

Kupferbarren craftet ihr an dem Schmelzofen aus Kohle und Kupfererz. Sobald ihr die Kupferspitzhacke – oder eine bessere Hacke – ausgerüstet habt, könnt ihr das Zinnerz einfach abbauen und farmen.

Die zweite Möglichkeit ist es, die Mutation „Elementare Jugend“ auf eurer Basis einzusetzen. Sobald ihr den kleinen Kerl eingefangen oder bekommen habt, könnt ihr ihn in die „Isolierte Sicherheitszelle“ setzen. Daraufhin macht er sich auf die Suche nach Erzen und baut es für euch ab. Ihr holt das Erz ab, indem ihr mit der Sicherheitszelle interagiert.

Die Mutation baut für euch Erze rund um eure Basis ab.

Wofür brauche ich Zinnerz? Ihr braucht Zinnerz vor allem, um Bronzebarren im Schmelzofen herzustellen. Die Barren benötigt ihr unter anderem für Geräte wie die Raffinerie und die weiterentwickelte Nachschubwerkbank, aber auch für den Bau und die Reparatur von Waffen.

Eine weitere wichtige Ressource sind die „Veredelten Teile“, die ihr für viele Geräte in Once Human benötigt. Auch dafür haben wir euch in einem Guide zusammengefasst, wie ihr sie bekommt: Once Human: Veredelte Teile bekommen – So findet ihr die seltene Ressource